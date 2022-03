Polémica: cosmonautas rusos con...¿los colores de Ucrania?

Unos cosmonautas rusos llegaron este viernes a la Estación Espacial Internacional vestidos con colores que parecían los de la bandera ucraniana, en lo que algunos pensaron que se trataba de una protesta en contra de la invasión rusa de ese país, algo que la agencia espacial de Rusia negó.

Oleg Artémiev, Denís Matvéyev y Serguéi Korsakov son los primeros cosmonautas en llegar a la estación desde que Rusia atacó a su país vecino el mes pasado. Recibieron una calurosa bienvenida, y compartieron abrazos y saludos con sus compañeros de tripulación estadounidenses, rusos y alemanes.

Three Russian cosmonauts have made it safely to the ISS for a 195-day mission. Media speculation that their bright-yellow outfits were somehow related to Ukraine crisis was ridiculed by Russian space agency chief Dmitry Rogozin, who said this was part of an ‘information war’ pic.twitter.com/1a1LGHKvvL