El "corazón" de Bulevar y Rivadavia reunió más de 7 mil kilos de tapitas

Domingo 20.03.2022

Con ellas, la Fundación de Cardiopatías Congénitas de Santa Fe reúne fondos para equipar la futura sala de espera que se construirá en el hospital de niños Alassia. Ya se donó una computadora y una impresora al nosocomio. Piden a los vecinos no depositar botellas ni otro tipo de residuos.

El "corazón solidario", ubicado en la intersección de bulevar Gálvez y Rivadavia, hace dos años que recepciona tapitas plásticas para que la Fundación de Cardiopatías Congénitas de Santa Fe pueda reunir fondos y comprar equipamiento que ayude a mejorar la atención en el hospital de niños "Orlando Alassia".

Hasta el momento la Fundación juntó 7.500 kilos de tapitas y con parte del dinero se compró una computadora y una impresora para donar a la sala de cardiopatía del hospital. "La campaña es un éxito, es impresionante la cantidad de tapitas que la gente lleva al corazón", destacó Erica Bode, una de las voluntarias de la Fundación, en diálogo con El Litoral.

Si bien el objetivo inicial de la campaña era juntar dinero para la compra de un ecógrafo para el diagnóstico precoz de las cardiopatías, esa meta se tornó una utopía teniendo en cuenta que el valor del aparato ronda los 80 mil dólares y la crisis cambiaria del país lo vuelve cada vez más lejano. "Calculamos que tendríamos que reunir unas 10 mil toneladas de tapitas", comentó Bode. Por este motivo dejaron a un lado ese objetivo, aunque no pierden la esperanza de que aparezca algún donante especial que les ayude acercarse al ecógrafo.

Ahora la intención de la Fundación es equipar la futura sala de espera "El Refugio", que el gobierno Provincial construirá en el Alassia una vez que se defina la licitación. El espacio estará destinado para los adultos que acompañan a pacientes pediátricos que deben realizarse una intervención quirúrgica.

"Vamos a equipar este refugio con el dinero que logremos juntar con la venta de las tapitas", indicó Bode y agregó que "el lugar tiene toda una argumentación emocional y psicológica de lo que está pasando esa familia. Va a servir para que el médico pueda hablar en un ambiente diferente con los familiares". La Fundación, una vez que la sala esté concluida, prevé comprar sillones, un televisor, cafeteras y demás elementos para que los adultos tengan un espacio cómodo.

Lo que se reúna con la venta de las tapitas servirá para equipar este espacio que se construirá en el Alassia y estará destinado para los adultos que acompañan a pacientes pediátricos que deben realizarse una intervención quirúrgica. Foto: Gentileza

Solo tapitas

La voluntaria comentó que el "corazón" se vacía cada unos 20 o 30 días y esos cientos de kilos se alojan en un galpón hasta su posterior venta a una empresa de reciclaje, que pagan unos $ 38 por kilo. "Tratamos de no vender de inmediato las tapitas porque lo que obtenemos se desvaloriza", sostuvo Bode.

Una de las complicaciones con las que se encuentran cada semana es que algunos vecinos no solo dejan tapitas en el dispositivo receptor, sino que depositan ecobotellas, bolsas con residuos, entre otros desechos. "Nosotros solamente precisamos tapitas. Lamentablemente son cada vez más los que dejan otros materiales y termina transformándose en un basural", lamentó.

Para encontrar algún tipo de solución, la Fundación se comunicó con la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe para lograr reorganizar la colecta, pero hasta el momento no llegaron a buen puerto. "Nuestra idea no es sacar el corazón, ni moverlo de lugar, porque más allá de lo solidario esto marca una concientización al cuidado del medioambiente y al tema del reciclaje. Por eso lo que pedimos a la Municipalidad es que coloquen una campana para dejar los otros materiales reciclables que no son tapitas", concluyó Bode.

Campaña expansiva

Esta acción de reunir tapitas con fines solidarios y ayudar a la Fundación de Cardiopatías Congénitas se replicó en localidades como Ceres, San Javier, Recreo, Rafaela y San Cristóbal.