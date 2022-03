Se estrelló un avión con 133 personas a bordo en China

Un Boeing 737-800 de China Eastern que realizaba el trayecto entre las ciudades chinas de Kunming (suroeste) y Cantón se estrelló este lunes con 133 personas a bordo, informó la televisión estatal CCTV.

El vuelo MU5735, que había despegado a las 13.15 hora local (5.15 GMT), se precipitó a tierra en la región de Guangxi (sur) sin que por el momento se conozcan más detalles ni si hay supervivientes.

El Boeing 737 se estrelló en una zona rural cerca de la ciudad de Wuzhou, en la región de Guangxi, y “provocó un incendio” en la montaña, dijo CCTV, que agregó que los equipos de rescate fueron enviados al lugar.

