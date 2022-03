Moria Casán se casará este año con Pato Galmarini y será en la cancha de Boca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mediática y el ex Secretario de deportes de la Nación confirmaron que se comprometieron y que esperan la autorización del Xeneize para los papeles.

Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini confirmaron que se casarán este 2022 y que la ceremonia será en la cancha de Boca Juniors. Tras la pregunta de si esa incógnita era verdad o no, la One respondió: “Sí, claro. Estamos esperando que nos den el OK para meternos. Él quería casarse en la Bombonera”.

La conductora y el ex secretario de deportes en la presidencia de Carlos Menem se conocieron en 2021 y a mitad de año empezaron a circular las primeras imágenes juntos. Desde ese momento, muy pocos creían posible dicha relación, pero con los meses el noviazgo se afianzó y ahora llegarán al sí de una manera única.

Moria estuvo casada con el artista plástico Humberto Paidomi, pero tras un año de matrimonio se separaron. Nuevamente, la One decidió volver a apostar al amor y es por eso por lo que está muy decidida a casarse con Galmarini. A su vez, señaló que es muy cabulera y que a todas las canchas que fue el equipo ganó.

“La primera vez que fui a ver a Tigre ganó uno a cero con Colón de Santa Fe así que soy re cabulera”, dijo Moria, en relación a cómo lleva su vida rodeada de camisetas y con una persona muy futbolera. Un hecho similar pasó cuando pisó la Bombonera y el club hizo ocho goles.

En relación al compromiso, la conductora y el político indicaron que el año pasado tuvieron una ceremonia íntima en donde se había bendecido la unión de la pareja: “Nosotros hicimos un compromiso virtual, un casamiento virtual en la catedral de San Isidro un día que fuimos y estábamos los dos”, reveló Moria, quien también señaló que Pato le dijo que quería hacer una fiesta a “todo trapo” en la Bombonera.

“Desde el primer momento estuve implicada emocionalmente, porque me parece que me permití dejarme querer. Me di cuenta de que yo sentía cosas por él y después me permití dejarme querer por él”, confesó la diva. Luego, Galmarini respondió enamorado: “Yo imagino el resto de mi vida junto a Moria”.

Con información de NA.