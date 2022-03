Línea directa: "tiranía cultural", "condiciones para la escolaridad" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.03.2022 - Última actualización - 10:22

10:20

Tiranía cultural

MARIO PILO

"Lo dijo el periodista y filósofo Campolongo en el programa de Viviana Canosa, mujer a la que admiro. Estamos viviendo la tiranía de la minoría. No somos lo que queremos, lo que se nos antoja, como nos percibimos, somos lo que somos: dos especies de un género único. Es antiquísimo el seudodebate sobre sexo natural, feminismo ideológico, género único del discurso 'monoteísta'. No solo que no conducen a nada, sino que nos llevan al hartazgo; que encima debemos pagar: Ministerio de Género y Diversidad, que gastan millones diarios en sus cuentas, gestiones y sueldos, políticas de género único, subsidios, pañuelos verdes pagados, empoderadas de Cristina, todo negociado. Eso sí: sobre las recientes violaciones en patota de jóvenes militantes kirchneristas, el colectivo feminista no dijo nada, como en tantos otros casos, cuando no les sirven para sus bastardas políticas. Siempre en política me consideré progresista, hasta que los poderes, hace una década, se volvieron fascistas. Hoy solo me considero liberal político, socialdemócrata económico y utópico, constructivo, idealista de acción, filosóficamente. Como decía el genial Woody Allen: la intelectualidad sin práctica, sin acción, es solo masturbación mental autosatisfactiva".

****

Condiciones para la escolaridad

AMALIA ISSA

"Sigo con el tema escolar, porque así como una culebra mordió a una maestra de una escuela a la que van un montón de chicos, en Alto Verde, podría haber dañado a un niño. Ahí se ve la inoperancia de la gente a la que le corresponde todo esto y que ganan sus buenos sueldos. Ahora quiero hablar sobre el Paraje La Boca, donde hay un servicio nocturno. Yo digo, ¿no podría el Ministerio de Educación llevar algún vehículo y traer a los alumnos, todos juntos, a la Cuarto Centenario, que les enseñen ahí y que después los vuelvan a llevar a La Boca? No que las maestras tengan que hacer un sacrificio tan enorme para ir hasta allá... Y ahora que se viene el invierno, que ya a las 17 hs. cae el sol, tienen que ir y volverse pasadas las 21. Hay una oscuridad espantosa. Tienen que atravesar caminos con barro, yuyos y tierra, para salir a la calle central de Alto Verde. Después pasar por todo ese distrito para regresar a sus casas, en plena noche, con frío. ¿Eso no lo sabe la señora ministra de Educación, Adriana Cantero?, ¿y saben cuánto ganan esas maestras?: igual que las que se desempeñan en la escuela Sarmiento, que está en un sitio más seguro. Y lo tienen que hacer porque no les alcanza el sueldo que ganan. ¡El sacrificio que significa ir a La Boca todos los días, con el peligro latente que hay en esos lugares! Analícelo, señora Cantero, le hablo directamente. Usted puede darle una solución a esto, como la de traer a los chicos a una escuela más cerca. Se lo dice una madre de una docente, señora ministra. Una madre que sufre. Después, la escuela, otro tema: los salones están llenos de alacranes. Y las porteras se matan limpiando, con lavandina y todo lo que tengan a mano, y así y todo no se pueden controlar tantas plagas. Y las maestras van, no faltan, son de fierro, de alma, de corazón... Y pensar que hay gente que las critica, que no las tratan bien, siendo que es muy poco lo que ganan... Me gustaría que los que trabajan en el Ministerio de Educación tuviesen la vocación de alma que tienen las docentes, que llevan adelante un verdadero servicio a la comunidad a pesar de las condiciones adversas con las que muchas se encuentran en las escuelas en las que tienen que dar clases".

****

Llegan cartas

Soñar

JUAN R. BELL

¿Qué es soñar? Hay dos formas de hacerlo. Una es cuando cerramos los ojos e imaginamos cosas que nos alegran la vida y planes a futuro. La otra ya es más complicada ya que no responde a los "mandos" y hace lo que se le da las ganas. Por eso, antes de dormir o cuando uno se desvela, le gusta "meterse" en ese éxtasis de soñar.

Es una forma de escaparse de la realidad o hacer planes para el día, la semana o el mes siguiente. Si bien el pasado influye, no se puede cambiar lo que se considera una pérdida de tiempo. Lo realizado, ¿fue lindo? Bien, pero fue. ¿Fue malo? Ya no tiene arreglo sino solamente no repetirlo. Ese ensueño en que se cae, es algo grandioso, si está bien orientado. Si se usa para pensar "maldades" se obtiene que todo el organismo destile veneno. Eso nos perjudica y nos enferma.

La política es pestilente. Para llegar, es necesario tener un estómago muy firme. Es que se debe recurrir a estrategias fuera de la ética y las buenas costumbres. Recordamos a varios, que en su momento fueron personajes, que se arrastraron buscando las migajas que podía dejar caer el líder. Eso lo hemos terminado pagando, con creces, todos los ciudadanos. Hemos tenido, últimamente, personas que han "querido ser y no pueden" ya que nadie los quiere ni aprecia.

¿Por qué será que la política en nuestro país es tan mala? Tal vez porque el juramento que hacen los funcionarios ya parte de algo ficticio y se supone que serán deshonestos. "Que Dios y la Patria me lo demanden". Desde ese momento, estamos dando cabida a los funcionarios para que puedan delinquir sin problema. ¿Quién es Dios y la Patria? Ni uno ni otro han podido o demandado nada en los siglos que tenemos de historia.

Hoy vemos a personajes que tienen juicios por deshonestidad, tan campantes y ni se "mosquean". Es que la vergüenza es algo que han perdido hace tiempo. El pueblo recurre a los sueños y hasta hay veces que, en ellos, se hacen grandes fortunas.