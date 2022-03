https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Indonesia Marc Márquez se recupera de su fuerte caída en MotoGP

Este fin de semana, el piloto español Marc Márquez sufrio una dura caída durante en el "warm up' del Gran Premio de Indonesia de MotoGP. Dicho accidente, obligó al ocho veces campeón de motociclismo a no competir en la carrera.

"¿Qué puedo decir? No ha sido nuestro fin de semana, hemos luchado y tenido problemas desde el principio. Ha sido una caída bastante fuerte en el warm up de esta mañana, quizás una de las más grandes que he tenido. He ido al hospital local y, aunque no hay problemas graves, se ha decidido que no debía correr. Por supuesto que es una pena, pero es la mejor decisión", había expresado Márquez.

“La sensación, hablando con franqueza, no ha sido nada buena. Primer punto: Marc tuvo muchas caídas y no pudo correr. Segundo punto: en la pretemporada fuimos muy rápidos y luego, de repente, Michelin cambió el neumático y nuestra moto también cambió por completo. Todavía no entendemos completamente qué sucedió y tendremos que discutir profundamente con Michelin la situación de los neumáticos. Pasar de ser muy rápidos hace un mes a la situación en la que hemos estado este fin de semana, es muy difícil para nuestros pilotos y cuesta ser consistentes y tener confianza. En general, no podemos estar contentos", explicó el team mánager Repsol Honda, Alberto Puig.