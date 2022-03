https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.03.2022 - Última actualización - 14:58

14:55

La madre de Thomás Dominguez, uno de los acusados de la violación grupal en Palermo, dijo que la chica era consciente de lo que hacía y agregó que para ella su hijo es inocente.

La echaron del trabajo Violación grupal en Palermo: la madre de uno de los acusados aseguró que "La chica sabía lo que estaba haciendo" La madre de Thomás Dominguez, uno de los acusados de la violación grupal en Palermo, dijo que la chica era consciente de lo que hacía y agregó que para ella su hijo es inocente. La madre de Thomás Dominguez, uno de los acusados de la violación grupal en Palermo, dijo que la chica era consciente de lo que hacía y agregó que para ella su hijo es inocente.

La madre de uno de los acusados por el abuso sexual grupal en Palermo aseguró que la víctima había consensuado tener sexo con los acusados.



Jorgelina es la madre de Thomás Dominguez, uno de los seis acusados por el abuso sexual en Palermo y aseguró: "hablé con Thomas, nos contó todo cómo fue. Mi visión es que mi hijo es absolutamente inocente, por lo que él me relata cómo fueron los hechos. En la cámara también puedo ver que la chica sabía lo que estaba haciendo".



"Al tercer día de lo sucedido me encuentro con una carta del despido en mi trabajo. Decía que era por la situación económica que atraviesa el país, cuando yo ya había tenido conversaciones previas con mi empleador donde me decía que le molestaba mucho todo lo mediático", explicó la mujer.



"No sé si soy víctima, pero la estamos pasando muy mal. Tuvimos amenazas, escraches en San Miguel. La foto de mi hija, sin ser la culpable, rodó por todo San Miguel. No puede conseguir trabajo… nos quedamos todos sin trabajo, ella no estaba en blanco, pero también se quedó sin trabajo por este motivo. La estamos pasando muy mal", concluyó Jorgelina.