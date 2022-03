https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Buenos Aires

Tras 13 años de prisión lo liberaron porque era inocente y pudo conocer a su nieta: "Se terminó la pesadilla"

Martín Muñoz tiene 42 años y pasó un tercio de su vida en la cárcel por un crimen que no cometió. "En los últimos años no pude dormir más de cinco horas", contó.

Crédito: Gentileza

El hombre que salió en libertad el pasado 9 de marzo tuvo que tolerar 13 años y seis meses preso por un crimen que no cometió. Podría haber estado 50 años, pero el destino, al fin, le jugó una buena.

Muñoz tiene 42 años y en septiembre del año 2008 quedó detenido por el testimonio de dos testigos que dijeron haberlo visto "parecido" a uno de los cuatro hombres que asesinaron en un robo a Juan Carlos Miranda, el dueño del autoservicio "La Perlita", ubicado en la localidad bonaerense de Moreno.

Sin más pruebas y luego de dos años, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 del Departamento Judicial Mercedes decidió condenarlo a prisión perpetua de 50 años por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de "robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio ‘criminis causae’".

A partir de ahí, un joven Martín Muñoz de 29 años empezó un largo y duro camino que no hubiese sido posible sin la ayuda de dos organizaciones de derechos humanos.

"Fue una pesadilla terrible. En los últimos años no pude dormir más de 5 horas", sintetizó en una entrevista sobre el sufrimiento que le generó transitar tantos años en prisión.

Del calvario de estar 13 años en la cárcel a conocer a su nieta

"Lo primero que hice después de que me liberaron fue ir a la casa de mi mamá. Fue una fiesta. Porque después de 13 años y medio se terminó la pesadilla. Pude conocer a mi nieta de 2 años, que es hermosa", declaró el hombre de 42 años ya absuelto.

En algunas situaciones, el brazo de la justicia parecía torcerse, y el abogado recibido en la cárcel así lo explica: "Si no me daban la absolución en Casación, no tenía más fuerzas. No daba más. Me salvó la campana. Sinceramente, ya estaba muy cansado", admite.

Increíblemente, el hombre oriundo de Moreno asegura que hoy, ya en libertad, no guarda "ningún tipo de rencor contra nadie". A la hora de explicar por qué lo inculparon, dijo: "Mi situación social influyó en la condena recibida".

"Con el tiempo comprendí cómo funciona el sistema. Ya está. Tuve la desgracia de atravesarlo. Yo tenía antecedentes penales y era pobre. Obviamente que eso influyó para que me condenaran. Nosotros somos carne de cañón y quedamos expuestos a que nos pasen estas cosas", reflexionó el hombre, que se recibió de abogado en la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos.

A 13 años del momento que cambió su vida, Martín se plantea continuar su vida como lo hizo antes de aquel testimonio. Dijo que "lo único que quiero es trabajar y estar con la familia", y que sueña con matricularse como abogado. "Lo que pasó, pasó. Borrón y cuenta nueva", señaló.

