Disney pidió disculpas por cantos racistas de un equipo de porristas en su parque de Orlando

Disney dijo que lamenta la presentación que realizó un equipo de porristas de secundaria en su parque temático de Orlando, que incluyó un canto racista, después de recibir fuertes críticas de las representaciones de nativos estadounidenses durante la actuación.

Un video que circuló ampliamente de las "Indianettes", de la escuela secundaria Port Neches-Groves de Texas, muestra al equipo bailando y cantando "Scalp 'em Indians, scalp 'em", lo que traduce "arránquenles el cuerpo cabelludo, indios, arránquenles el cuerpo cabelludo", en una referencia histórica a los nativos estadounidenses que tenían esta práctica contra sus enemigos. Las imágenes también muestran al equipo de porristas realizar movimientos que parecen apropiarse de la cultura nativa estadounidenses en un desfile en el parque temático de Disney's Magic Kingdom.

"La presentación en vivo en nuestro parque no reflejó nuestros valores fundamentales y lamentamos que se haya realizado”, dijo la portavoz de Disney, Jacquee Wahler, en un comunicado. La actuación “no concuerda con la cinta de audición que proporcionó la escuela e inmediatamente tomamos medidas para que esto no se repita”, añadió.

"Esta es nuestra octava vez en Disney"

En su página web, el Distrito Escolar indica que el equipo "Indianettes" es una tradición de más de 50 años. En una declaración a KFDM, un portavoz de la escuela dijo que el equipo ya había realizado antes la rutina en Disney sin ningún problema. "Esta es nuestra octava vez en Disney", dijo el portavoz. "No preguntan qué vas a hacer en cuanto a la actuación. Es solo un video del concurso y ven los uniformes. No pidieron nada más. Esta es la misma actuación que hemos hecho las ocho veces", añadió.

La escuela secundaria Port Neches-Groves ya ha enfrentado anteriormente pedidos para cambiar su mascota, que figura en su sitio web como "indios", y está representada por un hombre nativo estadounidenses con un tocado de plumas. La Nación Cherokee dijo que se ha comunicado con el Distrito Escolar y la junta en los últimos años "pidiéndoles que dejen de usar estas imágenes, cánticos, simbolismos y otras prácticas ofensivas en sus tradiciones escolares", sostuvo el jefe principal de la Nación Cherokee, Chuck Hoskin Jr., el viernes en un comunicado sobre la reciente actuación en Orlando.

El viernes pasado, el CEO de la compañía, Bob Chapek, se disculpó por su silencio público previo acerca de un controvertido proyecto de ley de Florida que prohibiría cierta instrucción sobre orientación sexual e identidad de género para niños desde el jardín de infantes hasta el tercer grado. Los críticos han apodado el proyecto de ley "Don't Say Gay". Chapek dijo inicialmente que la compañía no condenaría públicamente la propuesta. Algunos de los empleados de la empresa organizaron breves huelgas de protesta.

Los organizadores de estas huelgas en Disney no se han identificado, pero tienen una cuenta de Twitter, @DisneyWalkout, y un sitio web, whereischapek.com. La semana pasada escribieron una carta abierta que publicaron en su sitio web, diciendo que las declaraciones recientes de Disney "han fallado por completo en responder la magnitud de la amenaza a la seguridad LGBTQIA+ que representa esta legislación".

Se desconoce cuántos empleados participan. Pero los grupos de recursos para empleados LGBTQ+ de Disney no están involucrados, dijo una fuente familiarizada con el asunto, a principios de esta semana. Los defensores LGBTQ de Florida se reúnen para apoyar a los jóvenes a la luz del proyecto de ley "Don't Say Gay". Chapek luego se disculpó por su respuesta inicial. “Hablar con ustedes, leer sus mensajes y reunirme con ustedes me ha ayudado a comprender mejor cuán doloroso fue nuestro silencio”, escribió Chapek en una carta a los empleados, el viernes pasado.