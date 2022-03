Cándido: "El mensaje de la Justicia en este caso es totalmente contrario al que la sociedad necesita"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La comisión de seguridad de la cámara baja, que preside Juan Cruz Cándido, escuchó a los abogados defensores del policía que fue detenido tras una persecución a un sospechoso en pleno centro de Cañada de Gómez.

Tras la liberación del efectivo Luis Alberto País, detenido en Cañada de Gómez luego de perseguir a un sospechoso que se dio a la fuga tras un intento de identificación y luego se resguardó en un estudio de abogados, los integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe – que preside el radical Juan Cruz “Cacu” Cándido (UCR Evolución) – recibieron a los abogados defensores, encabezados por la Dra. Nair Moreno, para interiorizarse en profundidad respecto de la causa y evaluar posibles reformar a normativas vigentes para el resguardo del trabajo policial. “El mensaje que bajan con esta definición de haber metido preso al policía y liberado al delincuente es absolutamente contrario al que necesitamos en este momento.” señaló Cándido.

Al finalizar la reunión el legislador radical explicó: “Nos informamos sobre los pormenores de la causa, la postura de la defensa y también respecto de algunas posibles cuestiones a trabajar en cuanto a lo normativo que puedan solucionarse desde lo legislativo para dejar a resguardo a la propia policía que, como se desprende de la información de este caso, esté haciendo lo que les correspondía hacer”.

Respecto de lo que entienden significó haber detenido a Pais y dictarle prisión preventiva, Cándido reflexionó que “se le da un mensaje erróneo a la sociedad toda vez que el oficial policial, que ejerce su tarea en el marco de la ley, termina detenido y quienes entorpecen esa labor permiten que el delincuente termine liberado. Este mundo del revés que estamos viendo en este caso, nos motiva a los legisladores a tomar intervención, a interiorizarnos en el asunto y a trabajar también para que esto no se repita. Entendemos que las decisiones judiciales de la fiscalía, de los jueces, además de condenas y sanciones, son ejemplificadoras y son educadoras”.

Respecto a lo que motivo el encuentro, Cándido contó que en un primer momento la defensa se comunicó con integrantes de la comisión para ponerlos al corriente de lo que estaba sucediendo y en paralelo se hicieron eco de las movilizaciones que ocurrieron en Cañada de Gómez. “Entendemos primero que tenemos que reunir todos los elementos necesarios, hay en este caso además una denuncia del diputado Pullaro para que se investigue el accionar del fiscal Tosco. Por ende, entendemos que podemos terminar en algún momento los legisladores teniendo que tomar intervención”.

De la reunión participaron, de manera virtual, los legisladores Sergio “Checho” Basile (UCR Evolución), Sebastian Julierac Pinasco (Coalición Cívica Ari) y Lucila De Ponti (Justicialista – PJ).

El caso Pais

Según relató la Dra. Moreno, País se encontraba de servicio, circulando en un móvil policial al que no le funcionaban las balizas, cuando divisó un BMW blanco que ya tenia identificado por estar vinculado a otros hechos delictivos. El suboficial Pais comenzó a hacerle seña de luces y “a tocar la bocina para que detuviera la marcha” y el conductor del vehículo hizo caso omiso. Se inició una persecución por el centro de la ciudad de Cañada de Gómez y en determinado momento el conductor – luego identificado como Emanuel C.- se bajó del vehículo e ingresó a una vivienda “que no estaba identificada como estudio jurídico” según explicó la defensora de Pais.

Al ingreso del lugar, se produjo un forcejeo que terminó con el sospechoso y el suboficial ingresando al estudio, momento en que los abogados que se encontraban allí “comenzaron a increpar a nuestro defendido y terminaron echándolo a la calle sin concretar la detención del sospechoso”.

Luego, la defensa relató que “Pais estuvo dos horas esperando directivas de la Fiscalía, y cuando regresó a la Unidad Regional lo estaban esperando efectivos de la División Judiciales para detenerlo”.