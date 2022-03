https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.03.2022 - Última actualización - 19:58

19:50

El músico dio un recital en Ituzaingó que generó preocupación por su estado de salud. Marina, su mamá, recibió apoyo en redes sociales.

En Instagram El preocupante mensaje de la madre de Chano Charpentier El músico dio un recital en Ituzaingó que generó preocupación por su estado de salud. Marina, su mamá, recibió apoyo en redes sociales. El músico dio un recital en Ituzaingó que generó preocupación por su estado de salud. Marina, su mamá, recibió apoyo en redes sociales.

Chano Moreno Charpentier se presentó en Ituzaingó durante el fin de semana y causó preocupación por su estado de salud. Según sus fanáticos, no se lo veía bien sobre el escenario: aseguraron que se olvidó la letra de sus canciones y que no podía mantenerse parado. Tras el revuelo, Marina Charpentier, la mamá del cantante, se manifestó en Instagram con un fuerte mensaje.

A través de su perfil, Marina citó una estrofa de la canción "La Ensalada", compuesta por su hijo para Tan Biónica, y adjuntó una imagen de la Virgen de Luján. "Fuimos a comprar la muerte, para vivir mas ausentes no aprendimos a respirar, pero un día aprendiste y ahí nomás te despediste, ahora solo a lidiar con esta tristeza...", reza la letra de la canción que el intérprete escribió para hablar sobre sus adicciones.

De inmediato, Marina recibió cientos de comentarios de fanáticos de Chano brindándole su apoyo: "Te abrazo fuerte, Mari. Estamos con ustedes, siempre. Y como dice Chano: mañana es otro día"; "Marina querida, no estás sola, jamás lo estarás. Sos la mamá que nos representa y siempre te lo digo desde el corazón"; "¡Fuerza, Marina! A Chano lo tengo presente en mis oraciones".

Qué pasó con Chano Moreno Charpentier

El sábado 19 de marzo, Chano Moreno Charpentier dio un show en Ituzaingó y rápidamente, sus fanáticos, recurrieron a Twitter para manifestar su preocupación por su estado de salud: "Nunca vi tan mal a Chano cómo en este recital, tocó una hora apenas pudiéndose mantener parado, tengo el alma rota de verlo así"; "¿Nadie se dio cuenta que Chano no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show".

"10 años en el fandom, tengo tatuada una frase suya, me hizo vivir experiencias increíbles, conocer lugares y gente. Hoy no era el mismo Chano, apenas se podía mantener parado, se ayudaba con el pie del micrófono porque si no se caía. Las luces le molestaban, entonces no abría los ojos. No se acordaba las letras de las canciones, tuvo que salir mínimo tres veces del escenario para tomar aire y se fue sin saludar. Los que estuvimos siempre te conocemos y nos duele verte así, perdido, sin ganas", detalló una internauta.