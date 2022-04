https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En medio de la tensión imperante en la audiencia donde se plantearon, de manera unificada, las diversas apelaciones en el marco de la causa contra el ex ministro Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal, se produjeron algunas interacciones entre el juez y los abogados que, voluntariamente o no, vinieron a descomprimir el clima denso. Primero, ante la insistencia de los defensores en dirigirse a él como "su señoría" o "su excelencia", el Dr. Sebastián Creus advirtió que tales expresiones son de tipo "monárquico y antirepublicano", y les pidió que sólo le digan "señor juez". Y luego, cuando otro de los letrados apuntaló su argumentación con la lectura de artículos periodísticos, le aclaró que a tal efecto "la prensa no cuenta", y que él también leía los diarios.