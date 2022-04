Unión repudió en un comunicado la "actuación policial desmedida" contra los hinchas en Casasol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Club pidió que las autoridades correspondientes “tomen medidas” y avisó que recolectarán material para presentar ante la justicia.

Unión expresó a través de un comunicado su máximo repudio a la "actuación policial desmedida ejercida sobre las familias Unionistas que estaban a la vera de la ruta y que solo despedían al plantel" que salió desde Casasol a disputar el Clásico Santafesino.

Unión expresó a través de un comunicado su máximo repudio a la “actuación policial desmedida ejercida sobre las familias Unionistas que estaban a la vera de la ruta y que solo despedían al plantel” que salió desde Casasol a disputar el Clásico Santafesino.

El club consideró que no hubo razones para reprimir a “quienes solo están brindando aliento al equipo del cual son hinchas, en una zona rural a varios kilómetros de distancia del estadio donde se iba a jugar el partido y donde no se planteaba un escenario de violencia, todo por el contrario, lo que se observaba era cantos, aplausos y expresiones de apoyo al equipo que se trasladaba para disputar un partido tan importante y donde los hinchas no pueden asistir”.

Además, instaron a las autoridades judiciales a tomar “las medidas necesarias de oficio para identificar a los agentes que reprimieron innecesariamente en ese lugar donde había familias con sus hijos e hijas expresándose sanamente y dando aliento al equipo”.

Por último, desde la institución dieron a conocer que están “recolectando material que sirva para aclarar lo sucedido por lo que solicitamos a socios e hinchas puedan enviar fotografías y videos para que el club lo pueda elevar a las autoridades judiciales competentes”. Para ello pusieron a disposición el siguiente mail: [email protected]