Felizia y Chemes, los rompe-redes del Tiburón

EL Quillá logró otro gran triunfo que lo acerca al título de la Copa Federación. Fue por 2 a 0 sobre Atlético María Juana, con goles de Joaquín Felizia y Joaquín Chemes. El próximo domingo, a las 16, se definirá el campeonato.

En una tarde de fiesta y con la organización a la altura de una gran final, el predio Fraternidad Deportiva lució como lo hizo en los grandes acontecimientos. El gran marco de público de El Quillá se sumó al folklore y los visitantes acompañaron en un buen número: música, fiesta, diversión y un entretenido partido, hicieron de la jornada un día inolvidable para Náutico El Quillá que volvió a vivir un día de fiesta, de alegría.

Náutico El Quillá, el representante de la Liga Santafesina de Fútbol, dio el primer paso para buscar el sueño de quedarse con el máximo trofeo que preparó la organización de la Copa Federación. Ayer, en una jornada ideal para la práctica del deporte al aire libre, venció a Atlético María Juana, representante de la Liga Rafaelina, por 2 a 0 en el partido de ida de la final.

"Somos justos ganadores por lo que fue el trámite general del partido. Sobre el final encontramos otro gol que le da un poco de holgura al resultado pero sabemos que no es definitivo", dijo Joaquín Felizia a modo de anticipo.

"Ellos también tuvieron un par de opciones de gol en el segundo tiempo. Atlético María Juana es el mejor equipo que enfrentamos a lo largo del torneo. Son fuertes en todas sus líneas y tienen jugadores individuales que manejan muy bien el juego. El Quillá volvió a jugar bien y creo que en el primer tiempo merecimos un gol más.

"El segundo tiempo fue más parejo porque Atlético creció, lo buscó y se acercó a nuestro arco y con peligro. Lo bueno es que volvimos a marcar y ese gol de Joaquín Chemes nos puso más cómodos. Insisto con los mismo, no está dicha la última palabra, faltan 90 minutos y seguro van a ser tan duros o más que lo que se vivió acá en el predio", aseguró el autor del primero de los dos goles de la victoria.

El otro Joaquín

En la tarde de los goles y con la firma de nombres iguales, el segundo tanto llegó con una muy buena ejecución de Joaquín Chemes, que, penal mediante, estampó el segundo gol y se festejó tanto o más que el primero. Con dos goles de ventaja, El Quillá viajará el domingo para la segunda y última final por el torneo de la Copa Federación. Feliz por el triunfo y por otro tanto de importancia, Joaquín Chemes analizó: "Para mí, merecimos algo más en el primer tiempo. Con el gol de penal nos vamos tranquilos sabiendo que es posible conseguir todo. Ellos, los jugadores de María Juan, tienen buen trato de pelota y lo demostraron en el segundo tiempo cuando también tuvieron un par de llegadas claras, sobre todo una que pasó muy cerca. Cuando estoy en el campo de juego me encargo de ejecutar los penales. Creo que hace 15 penales, más o menos, que lo ejecutó así, salvo que sea el mismo arquero, ahí tomo la precaución de cambiar.

"Éste es un resultado muy importante para nosotros pero falta el partido de vuelta que no será para nada sencillo. En la semana vamos a trabajar de la misma manera que lo hicimos hasta el día de hoy. Acá, no hay que guardarse nada y más ahora que estamos muy cerca del objetivo que nos planteamos desde que comenzó el torneo", analizó Joaquín Chemes.

Cambio de horario

Para el próximo fin de semana el inicio de los partidos, en Liga Santafesina de Fútbol, será a las 14 en Reserva y 16 en Primera, una hora antes de como se venía jugando. El sábado en Primera División A se disputará la fecha 5 y en el ascenso se disputará la fecha 3.

Hay fecha el 24

La tercera fecha del torneo Apertura de Inferiores e Infantiles "Ignacio Retamal" se disputará en el feriado del próximo jueves 24 de marzo en los horarios habituales.

Claudio Cernotti, sereno y confiado

El técnico de Atlético María Juana también hizo el balance de esta primera final: "En el primer tiempo no la pasamos bien, El Quillá es un equipo que juega bien. En el segundo tiempo nos quedamos un poco sin piernas, pero tuvimos la chance de empatar. Un penal claro en el primer tiempo, la gente de las cámaras me lo dijeron (5RTV, transmitió en vivo), pero bueno ya está, el árbitro se puede equivocar. Por lo que demostraron ellos, sabemos que en María Juana lo podemos dar vuelta y nos vamos tranquilo, obviamente que con el 1 a 0 abajo hubiera sido mejor. Nunca fueron buenos los arbitrajes de visitante, pero no nos quedemos con eso, sé que lo podemos dar vuelta, estoy convencido de que se puede dar vuelta", analizó el DT.

"Hicimos un gran primer tiempo y nos faltó contundencia para conseguir algo más. Atlético María Juana es un equipo de jerarquía y lo demostró con el nivel de Roggiero, Peiretti, y un par más de ellos. Por algo están en la final. Nosotros vamos a trabajar de la misma manera que lo vinimos haciendo hasta hoy. Recuperamos jugadores y también vuelve Pochón, por lo que estamos bien". Martín Minella DT de El Quillá