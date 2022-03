El piloto Marc Márquez vuelve a sufrir problemas en la vista

El piloto español, Marc Márquez sufre un nuevo episodio de diplopia como consecuencia de la fuerte caída sufrida durante el warm up en el Gran Premio de Indonesia y del cual no pudo participar de la carrera principal.

"El equipo médico de MotoGP confirmó que Márquez sufrió una conmoción cerebral y varios traumatismos menores antes de ser trasladado al hospital de Mataram, la capital de la isla de Lombok, donde se le realizó un reconocimiento médico más exhaustivo y un TAC en el que se descartaron lesiones mayores", informaron desde el equipo equipo Repsol Honda.

Además señalaron que durante el viaje de regreso a España, el piloto comenzó a experimentar molestias en su visión y a su llegada a Barcelona acudió al Hospital para tratar con su oftalmólogo, quien constató una recaída.

Ahora se deberá aguardar la recuperación de Márquez para determinar si podrá estar en las próximas carreras con el equipo.

During the journey back to Spain, Marc Marquez began to experience discomfort with his vision.



Dr. Sánchez Dalmau confirmed a relapse in the diplopia that the rider suffered last November after checks in Barcelona.



