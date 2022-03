Línea directa: "necesidades urgentes", "falta de iluminación" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.03.2022 - Última actualización - 10:10

10:07

Necesidades urgentes

MARIGEL BELTRAMINO

"Solidaridad no es sólo una palabra. El merendero de La Guardia (Pequeñas estrellas) realizó su propio censo de alrededor de 80 familias, a las que asisten habitualmente, para repartir materiales escolares que estuvieron recolectando, de acuerdo a las necesidades. Descubrieron, así, necesidades más urgentes. Muchos niños durmiendo, literalmente, en el piso y sin abrigo, cuando comienzan las estaciones más frías. Por esto han comenzado una campaña para conseguir colchones, mantas, ropa de abrigo. Quien pueda hacer una donación, puede comunicarse al whatsapp: +54 9 3426 315009. Los niños de la costa estarán muy agradecidos".

****

Falta de iluminación

ÁNGEL MARTÍNEZ DE SANTO TOMÉ

"Séptima noche sin alumbrado público en la vecinal Santo Tomás de Aquino. Pero anda todo 'sobre rieles en Santo Tomé', dijo la intendenta, a la que aún le quedan dos años más de mandato... Los reclamos, bien gracias. ¡¡¡Cuántos sueldos al cuete que pagamos con nuestros impuestos!!!".

****

Falta de iluminación II

SONIA

"Fue el colmo la salida del clásico: varias calles del Barrio Sur ¡¡sin luz!! Calles Jujuy, Saavedra... Estuve más de media hora accionando el reflector de la alarma comunitaria, tratando de iluminar algunos metros. Señor intendente: ¿hasta cuándo vamos a estar reclamando por la falta de iluminación en la ciudad?".

****

Mascotas

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Por TV, se han referido al maltrato de los perros en el país. La gente tiene que denunciar en las comisarías, para que ellos den aviso a las Sociedades Protectoras de Animales. En mi cuadra, dos vecinos adoptaron perros rescatados del maltrato. La revista Nosotros tenía una página dedicada a las mascotas y ofrecían a algunos en adopción. Por medio de ese espacio la Protectora consiguió ubicar a muchos animalitos, e inclusive buscar a los perdidos, etc. Era una obra de bien que hacía el diario. Ojalá pudiesen volver a publicarla. Gracias por el espacio".

****

Incorregibles

LECTOR DE GUADALUPE OESTE

"Quiero referirme a lo que dijo el señor gobernador, Perotti, en el diario de estos últimos días, sobre la deuda que dejó el gobierno anterior. Yo le digo al señor gobernador que él está inaugurando obras, pero resulta que eran trabajos iniciados (y que quedaron inconclusos) del gobierno anterior. Así que él es el que sale en todas las fotos, produciendo un cierto engaño al distraído, tal como lo hace el presidente. Por eso, le digo al gobernador, que se fije, porque en dos años que están no han hecho nada. Y digo lo que han expresado algunos: que los del peronismo no son buenos ni malos; son incorregibles. Que todo lo que creen que hacen bien, lo hacen mal, y todo lo que hacen mal está bien. Gracias por el espacio".

****

Carga impositiva

UN LECTOR

"Yo les quiero preguntar a nuestras autoridades, a los gobernantes, si ellos consideran que tener un automóvil es un delito. Y pregunto esto porque es insoportable la carga impositiva que pesa sobre los automóviles y sus propietarios. Hay cánones de todo tipo, todos caros e inaccesibles. Yo pondría como ejemplo los valores de las patentes, impagables, para transitar por calles detonadas, dinamitadas. O sea el Estado te exige, te aprieta, te ahorca y a cambio no te da absolutamente nada. Realmente un planteo que desde la legalidad yo creo que se podría trabajar. Santa Fe tiene ese famoso canon que instituyó, la única ciudad del país, y no logramos que el Concejo Deliberante se ponga a tratar ese tema y a derogar esa infamia, que constituye hoy por hoy una cifra cercana a los $ 10.000 para transferir un auto. Realmente una atrocidad. La Revisión Técnica Automotor, en la cual todos estamos de acuerdo, ¿pero cómo puede ser que te cobren, por el automóvil más barato que circula por la calle, $ 3.600 para hacer ese trámite? Es una locura. Por 15 minutos de trabajo de revisión... Y podríamos seguir enumerando. Como la cantidad de impuestos que uno debe pagar cuando se compra un automóvil cero kilómetro y la cantidad de plata que va a parar a los registros del automotor. Yo lo que digo es que paren la mano, porque si tenemos que destinar una cifra impresionantemente grande todos los meses para poder circular en un autito barato, va a llegar el momento en que la industria automotriz les va a vender autos a los chinos, porque nosotros no vamos a comprar más. Agradezco a El Litoral, que nos brinda este espacio para hacernos oír".

****

Fútbol para Todos

HORTENCIA MENDOZA DE B° SAN LORENZO

"Tengo familiares en Alto Verde, y quisiera decirle a los respectivos dirigentes que, por favor, no dejen a este gente sin poder ver el partido de fútbol, el clásico, porque ellos no tienen presupuesto para instalarse los canales que pasan futbol y están codificados. Yo soy una persona de 89 años y también me gusta ver. Tuve que sentarme a escuchar la radio para saber cómo va Colón, ¿con qué necesidad?, pudiendo verlo por televisión. Tengan consideración con los pobres, por los chicos que andan en la calle, que no tienen radio y que no les queda otra que escuchar desde afuera los gritos de los hinchas, que están disfrutando, viendo el partido. ¡¡Por favor!!, que vuelva el Fútbol para Todos, que tan bien nos hacía a muchos. El fútbol es la única diversión que tenemos. Le pido a la sección Deportes, al diario El Litoral, que apoye este pedido. Muchísimas gracias".