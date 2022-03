https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.03.2022 - Última actualización - 11:04

11:02

En el complejo F.I.M.A., el vicepresidente Damián Franzen, junto al director de Gestión Ambiental, recibieron al presidente comunal de H. Primo, Mauro Gilabert y miembros de su gabinete, con el objetivo de conocer las políticas medioambientales que se implementan en la Comuna de Franck.

Departamento Las Colonias Franck: instituciones y gobiernos locales continúan sus visitas a la planta de FIMA En el complejo F.I.M.A., el vicepresidente Damián Franzen, junto al director de Gestión Ambiental, recibieron al presidente comunal de H. Primo, Mauro Gilabert y miembros de su gabinete, con el objetivo de conocer las políticas medioambientales que se implementan en la Comuna de Franck.

Los funcionarios de la localidad del departamento Castellanos, se interiorizaron sobre los trabajos que se realizan en materia de separación en origen, clasificación, compactación y comercialización de los residuos recuperables, los cuales alcanzan un 80% del volumen total que ingresa a la planta. Además, conocieron el funcionamiento del relleno sanitario -habilitado por la provincia para la disposición final de residuos industriales no peligrosos-.

Para finalizar el recorrido, visitaron el vivero comunal “Los Ceibos” en el cual se producen distintas especies arbóreas y plantines para la forestación de espacios públicos.

Durante el encuentro, también estuvieron presentes el secretario de la Producción de la Comuna de Franck, Ing. Nicolás Beresvil y la encargada administrativa de F.I.M.A., Mabel Jullier.

Cabe destacar que, durante la jornada, también recorrieron las instalaciones de F.I.M.A. los concurrentes del Centro de Día "Senderos", quienes acompañados por las profesionales del equipo interdisciplinario de la institución, se interiorizaron de la labor de los empleados comunales que día a día trabajan en pos del cuidado del medioambiente y sustentabilidad ambienbtal de Franck.

Antecedentes

En términos cronológicos, en el año 2001, se comenzó una prueba piloto con 200 vecinos para la separación domiciliaria. el acompañamiento de la población planteó mayores exigencias, y en el año 2007 se creó F.I.M.A. “Franck incorpora Mejoras Ambientales”. Esta planta de tratamiento de residuos es una de las más avanzadas de la región y coloca a Franck a la vanguardia en la protección del medio ambiente.

Para la continuidad de esta iniciativa, ha sido clave la participación de la ciudadanía que hoy realiza una responsable separación domiciliaria de sus residuos. Esta consciencia social facilitó el proceso, los residuos húmedos y secos forman parte de las distintas etapas en el reciclado en F.I.M.A. Los residuos húmedos (no recuperables) tienen como destino el Relleno Sanitario que cumple con las exigencias establecidas por la Ley Provincial Nº 13055.

Los residuos secos (recuperables) son separados, compactados y comercializados para su reciclaje; mientras que los residuos verdes son utilizados para la realización de compost. En ese sentido, se destaca la puesta en valor del Vivero Comunal “Los Ceibos” y la generación de utilidades a partir de la comercialización del material recuperado. En “Los Ceibos” se producen distintas especies arbóreas y plantines para la forestación de espacios públicos.

Cabe consignar finalmente, que hace tres años, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, autorizó a la Comuna de Franck para el tratamiento de residuos industriales en su complejo medio ambiental e inscribió a esta administración en un registro específico como “Tratador de Residuos No Peligrosos Industriales”. La medida no solamente favorece a la comunidad que no tiene que convivir con desechos de la actividad industrial, sino que además, a las empresas, que pueden completar con la disposición final de residuos su antecedentes en materia de impacto ambiental.

La Comuna de Franck agradece a todas las personas y representantes de comunas, municipios y organizaciones de la región, que se acercan a esta localidad, motivados por la necesidad de generar acciones proactivas en pos del cuidado del medioambiente.