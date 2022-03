Una separación y una historia de horror en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un niño fue golpeado y quemado con un cigarrillo. Su hermanita sufrió abuso sexual. El agresor es el actual novio de su ex que, tras ser denunciado, terminó preso. No conforme con ello hizo macabras amenazas contra el padre de los chicos.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 34 años que es investigado por haber golpeado y quemado con un cigarrillo al hijo -menor de edad- de una mujer que era su pareja en la ciudad de Santa Fe.

La medida fue ordenada sin plazo por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Héctor Gabriel Candioti, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial. La fiscal que investiga lo ocurrido y solicitó que se imponga la cautelar es Jorgelina Moser Ferro.

"El magistrado entendió que estaban acreditados la posible autoría y los riesgos procesales e hizo lugar a nuestro pedido", afirmó la funcionaria del MPA. Al respecto, destacó que "entre otros factores, se consideró que los ilícitos sucedieron mientras el imputado cumplía medidas alternativas no privativas de la libertad ordenadas a raíz de otra investigación".

Agresividad

La fiscal sostuvo que "en el marco de una relación signada por la agresividad física y verbal hacia los hijos de su pareja, el imputado le propinó un golpe de puño en la zona del estómago a uno de ellos", y aclaró que "fue en una fecha de 2021 que aún no logró ser determinada".

Asimismo, contó que "en septiembre del año pasado, el hombre investigado utilizó un cigarrillo encendido para atacar al mismo niño al que le había pegado", y mencionó que "la quemadura fue superficial y demandó una semana de curación".

Mosser Ferro expuso que "tiempo después, el imputado amedrentó a su pareja a través de mensajes de texto en los que minimizó la violencia ejercida en contra del niño y amenazó con matar a otros integrantes del grupo familiar".

Por otro lado, dijo que "a sabiendas de que existía una restricción de acercamiento que lo obligaba a mantener distancia con la mujer, el hombre investigado la forzó a ir con él a una dependencia pública en la que se quejaron por la realización de entrevistas en cámara Gesell a los hijos de ella". Según subrayó, "él increpó a una empleada y golpeó un escritorio".

"A su vez, en diferentes ocasiones en las que los niños se quedaron al cuidado de otra persona, el imputado incumplió la norma de conducta para encontrarse con la mujer", manifestó la fiscal.

"A tu hija la voy a violar mil veces y a tu hijo lo voy a quemar vivo", dice (con ortografía deplorable) uno de los mensajes que recibió el padre de los niños.Foto: Gentileza

Autoría

La representante del MPA detalló que "a quien quedó en prisión preventiva se le endilga la autoría de lesiones leves, cometidas de forma reiterada en un contexto de violencia intrafamiliar; de amenazas simples; y de incumplimiento de mandato judicial en el marco de una situación de violencia de género".

Por otra parte, la fiscal se refirió a que "en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 1, el hombre al que se le impuso la medida cautelar está acusado como autor de delitos contra la integridad sexual de la hermana –también menor de edad– del niño agredido".

La fiscal Jorgelina Moser Ferro está a cargo de la investigación e indicó que "los ilícitos sucedieron mientras el imputado cumplía medidas alternativas no privativas de la libertad".Foto: El Litoral

Ex militar chileno

"Por averiguaciones que hice supe que este hombre es oriundo de Chile. En su país fue militar hasta que lo echaron. Después se instaló en Santa Fe y suele hacer malabares en la zona de Tucumán y Rivadavia", comentó Cristian (39), el padre de los niños, en diálogo con El Litoral

"Hace 8 años que estoy separado. Toda esta pesadilla comenzó el 3 de junio del año pasado. Ese día voy a buscar a mis hijos a la casa de mi ex y discuto con este tipo porque estaba sin barbijo. Después de una serie de encontronazos, los niños comenzaron a hablar. La nena me contó que la había manoseado. Tiempo después descubro que mi hijo tiene una quemadura en el brazo. Le pregunto, pero me contestaba con evasivas. Lo llevo al pediatra y me confirma que son quemaduras con cigarrillos. Hago la denuncia y el médico policial opina lo mismo".

"Hubo una primera cámara Gesell que salió negativa porque los chicos estaban dirigidos por la madre. Después se hizo una segunda cámara y ahí sí contaron todo lo que les pasaba".

"Después empiezo a recibir amenazas en mi celular. A toda hora me llegaban mensajes terribles... me decía que me iba a matar, que iba a quemar a mis hijos para irse con mi mujer a Chile. También tuve daños en mi auto. Tuve que cambiar el teléfono".

"En total desde el 3 de junio tengo 9 denuncias hechas. La última la hice el 30 de diciembre y recién llegó a fiscalía a fines de enero.

Por último Cristian sostuvo que "hace 9 meses que no vivo tranquilo. Cuando mis hijos no me llaman o no me puedo comunicar, no sé si están vivos o muertos. Recién desde el martes pude volver a dormir porque sé que este tipo ahora está preso", culminó.