Boca pide jugar dos finales y una de ellas es ante Colón. Los dos fueron campeones de los primeros dos campeonatos post pandemia: Boca ganó la Copa Maradona ante Banfield y Colón hizo lo propio con el siguiente torneo, derrotando en la definición a Racing en San Juan.

Fuerte presión de Riquelme en AFA y Liga Boca exige jugar dos finales y una de ellas es contra Colón

La historia no es nueva y viene, desde el Mundo Boca, con un nivel de ansiedad y presión (hacia AFA y Liga) bien sostenido. Pasa que ahora, parte de lo que exige a gritos Juan Román Riquelme lo afecta a Colón. Concretamente, en el marco de reclamos múltiples hacia el doble comando de poder del fútbol argento, Boca empieza a gritar cada vez más fuerte que quiere y desea una final con Colón en este 2022.

El polémico colombiano, Jorge Bermúdez fue el encargado de disparar hacia la Liga Profesional y AFA: "Es raro que un equipo que ganó tres títulos tenga el derecho a jugar una sola final y otros, que ganaron solo uno, puedan jugar tres finales". Claro, River ya jugó finales con Racing, Colón y ahora jugará ante Boca (campeón de la Copa Argentina) en marzo. "Como mínimo debería haber un Superclásico más", cerró la mano derecha de Juan Román Riquelme.

Por ahora, sólo hay dos superclásicos en 2022: el que ya pasó por la Liga Profesional 2022 y el de la Supercopa Argentina (ganador de la Copa Argentina y campeón del último torneo local). Aunque claro, en caso de avanzar en la Copa Argentina, en la Copa de la Liga y Libertadores, podrían haber más duelos entre ambos.

Por un lado, el xeneize pide disputar el Trofeo de Campeones, que iba a disputarse en el 2020 y no fue así por la pandemia. Pero claro, no sólo la fecha es una incógnita, sino que también el rival. Boca fue campeón de los dos trofeos que otorgaban el pase al Trofeo de Campeones: la Superliga y la Copa Maradona. Banfield y River, los subcampeones, piden un desempate para meterse a la final, mientras que en La Ribera piden jugar. Con quien sea, pero tener la chance de levantar otro título. Hasta acá no hay decisión y aunque está descartado darle el Trofeo de Campeones 2020 a Boca de manera directa (el reglamento dice explícitamente que debe haber una final con el segundo), el xeneize seguirá reclamando. Quiere finales, y más partidos con River en el 2022.

En su momento, el mismo Cristian Malaspina anticipó que Boca podría ganar el Trofeo de Campeones sin disputar un encuentro. "No me quiero anticipar, porque eso lo tendrá que resolver el comité ejecutivo. Hay que definir si juega un partido o si directamente se le adjudica el trofeo". El presidente de Argentinos y "casi presidente" de la Liga Profesional de Fútbol se refirió al pedido del Xeneize por obtenido ganado la Superliga 2019/20 y la Copa Diego Maradona 2020, y destacó que "ganó en la cancha y habrá que darle la oportunidad". Además, agregó: "Tenemos un calendario apretado. Hay una gran confusión, porque el primer campeonato de Boca fue con un reglamento de la Superliga. Después llegó la Liga Profesional de Fútbol y ahora son dos reglamentos totalmente diferentes", manifestó.

- El rival de Boca en el Trofeo de Campeones: por haberse quedado con las dos competencias, el reglamento indicaba que el equipo saldría de un enfrentamiento entre ambos subcampeones. En este caso serían River y Banfield, respectivamente, que deberían jugar un desempate para conocer cuál de los dos llega a la definición.

- El rival de Boca en la Supercopa Argentina: el equipo de La Ribera todavía no tiene un rival confirmado: se impuso en la Superliga 2019/20 y también en la Copa Argentina 2020 (disputada en 2021). El contrincante, según la publicación emitida en su momento por la AFA, debería ser River por haber terminado como subcampeón de la liga local.

Lo concreto es que, tras la victoria de Boca este último domingo con gol de Villa ante River, se abre la incógnita de cuándo será el próximo choque entre los dos titanes del fútbol nacional. Es que además de los partidos por los torneos locales, tienen que jugar una final de Supercopa. Según se había analizado hace un tiempo ese partido que deben jugar por ser campeones de Copa Argentina (Boca) y del torneo local (River) de la última temporada iba a realizarse en marzo. ¿Por qué no se jugó? ¿Cuándo podría suceder esto?

El calendario apretado (por ser año mundialista) y la intención de Boca de jugar dos finales (la citada frente a River, y otra ante Colón ganador del anterior certamen local) hizo que se dificultara encontrar una fecha para el Superclásico. Hasta que no se pueda disputar la primera final (debería ser ante Colón), no se puede programar el partido ante River. Esto se da porque se quiere respetar la temporalidad y no saltearse partidos/finales (por eso, primero se deberá dar el choque entre el Xeneize y el Sabalero). Pero el problema de fondo es que si bien el reclamo de Boca es lógico, la Liga y AFA no se ponen de acuerdo en si esa final ante Colón se tiene que disputar.

La situación política en la Liga y la rosca hacen que lejos se esté de llegar a un acuerdo. Si no hay entendimiento, no puede haber fecha. Ante esta situación existe un acuerdo tácito entre Marcelo Gallardo, DT de River, y Juan Román Riquelme, Vice de Boca. Ese acuerdo indica que hasta que no se defina la cuestión de fondo, no habrá fecha para el Superclásico. Esto es, primero tiene que atenderse el reclamo de Boca de jugar dos finales y después, definir las fechas. Por todo esto, es inviable jugar el Superclásico por la Supercopa en el primer semestre, según pudo saber Doble Amarilla.

¿Por qué Boca pide jugar dos finales? Una es contra Colón, por ser ambos los campeones de los primeros dos campeonatos post pandemia. Boca ganó la Copa Maradona ante Banfield y Colón hizo lo propio con el siguiente torneo, derrotando en la definición a Racing. A su vez, la segunda definición sería ante River, por ser uno campeón de la Copa Argentina (Boca, en final ante Talleres) y el otro ganador del título del campeonato de liga finalizado en diciembre pasado.

Entonces, ¿Cuándo se juega? Según pudo averiguar el sitio "Doble Amarilla", si se resuelve que haya una sola final podría jugarse antes del Mundial. En cambio, si son dos los partidos definitorios que deba afrontar Boca (algo que reclamaron desde la Ribera y que suena lógico por haber adquirido el derecho deportivo de disputar dos partidos finales por sendas ediciones de la Supercopa local), podría darse que se juegue post cita mundialista en Qatar. Por ahora, todo es incertidumbre, pero Colón está expectante.