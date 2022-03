Unión juega ante el club de Valdano y los hermanos Onega

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sportivo Las Parejas es el rival tatengue en el partido que se jugará en la cancha de Newell's. Las entradas se vendieron en boleterías del club y este miércoles también en Rosario.

Se abre la participación de Unión en la Copa Argentina. Su rival será un equipo de la provincia de Santa Fe y dos categorías más abajo. Sportivo Las Parejas milita en el Federal A y tratará, seguramente en base a esfuerzo, sacrificio y entrega, suplir las diferencias de jerarquía que naturalmente existen entre un equipo y otro.

Hasta ahora, la única sorpresa se dio justamente en Santa Fe. Chaco For Ever dejó en el camino a Arsenal en definición por penales. Luego, todos los enfrentamientos en los que el emparejamiento era entre un equipo de la máxima divisional y uno de la tercera, el triunfo fue para los de Primera.

¿Cuál es la idea de Munúa?, mezclar algunos pocos titulares con jugadores que están volviendo de lesiones o que necesitan sumar minutos. Por ejemplo, no habría que descartar que Agüero sea uno de los tres del fondo, que Esquivel aparezca en el equipo titular, que Juárez, Jaurena, Roldán y quizás Zenón o Peñailillo se sumen en la mitad de la cancha y que Peralta Bauer arranque de entrada ante el equipo de Gustavo Raggio.

De todos modos, habrá que esperar hasta minutos antes del partido para conocer la formación que dispondrá el uruguayo Munúa, quien no tiene tan próximo el encuentro que se viene (ante Patronato, aún sin fecha definida), pero debe contemplar el desgaste sufrido en el clásico y, sobre todo, el hecho de que algunos futbolistas necesitan sumar minutos, caso Enzo Roldán, por ejemplo, que viene de un desgarro o el propio Vera, quiénes llegaron muy con lo justo para el encuentro ante Colón y estos días sirvieron, con seguridad, para que la recuperación sea más completa.

El plantel viajó este martes a la tarde, luego de haber cumplimentado una sesión de trabajo matutino y espera en Rosario este encuentro por la fase de 32avos de final de la Copa Argentina, otra de las competencias que afrontará el equipo rojiblanco.

Más allá de que seguramente intentará armar algo confiable para no sufrir sorpresas desagradables, la ocasión es propicia para que Munúa pueda sacar mejores conclusiones respecto de algunos jugadores que no han tenido tantas chances de mostrarse. Posiblemente no abandone la estructura tácticas, habrá que ver si juega con dos delanteros (Peralta Bauer y Ramos, por ejemplo) o si a alguno de los dos mencionados le agrega un volante con llegada, como pueden ser Luna Diale o Roldán. Será una buena manera de probar, aunque también está la urgencia del resultado porque esta Copa es a simple eliminación.

Sportivo Las Parejas es el club donde nació futbolísticamente Jorge Valdano, campeón del mundo en México. Hizo todas las inferiores y en 1974 quedó libre y se fue a probar a Newell's porque el club decidió, ese año, no practicar fútbol. Su padre había sido también jugador y presidente. Anteriormente, de allí surgieron Ermindo y Daniel Onega, dos estrellas que brillaron en River y en la selección argentina.

