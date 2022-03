La Embajada de Estados Unidos acusa a Rusia de haber "secuestrado" a 2.389 menores ucranios

La Embajada de EE UU en Kiev ha acusado este martes a las tropas del Kremlin de haber “secuestrado” a 2.389 menores desde Donetsk y Lugansk, las autoproclamadas repúblicas populares del este de Ucrania, y haberlos trasladado a Rusia, según ha indicado en un tuit, en el que cita al Ministerio de Exteriores de Ucrania. Naciones Unidas ha elevado este martes a más de 3,5 millones las personas que han escapado de Ucrania, de las cuales 2,1 millones lo han hecho a Polonia.

El Gobierno ucranio ha informado de que hoy no ha alcanzado ningún acuerdo para la apertura de nuevos corredores humanitarios. Según la vice primera ministra Irina Vereshchuk, la evacuación se centra ahora en Mariupol. El presidente Volodímir Zelenski ha advertido en el Parlamento italiano de que la invasión de Rusia es para su mandatario, Vladímir Putin, “la puerta de entrada a Europa”.Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha indicado que hay “señales claras” de que Putin considera el uso de armas biológicas y químicas en Ucrania. Kiev permanece este martes bajo el toque de queda, que empezó el lunes por la tarde y se prolongará hasta la mañana del miércoles. Este martes, un tribunal ha declarado al opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni culpable de fraude y de insultar a un juez y le ha condenado a otros nueve años de cárcel.

