Para Fernando Gago, Unión tiene "uno de los mejores 5 del país"

En diálogo con ESPN, el técnico de Racing elogió el nivel deportivo y el talento de Juan Ignacio Nardoni.

Racing se quedó con el clásico de Avellaneda y varios días después del triunfo, Fernando Gago volvió a analizar el partido. "A nivel repercusión y por ser un clásico, fue muy importante. En el segundo tiempo nos superó el rival. Ganamos, no me gustó, pero estoy feliz porque se ganó un clásico y seguimos primeros", admitió Gago sobre el festejo en el Libertadores de América en diálogo con ESPN.

"El segundo tiempo no me gustó el otro día. Si lo tengo que analizar como DT, hay un montón de cosas para corregir. Hay situaciones de partidos que sale lo que planea, la forma de jugar. Si entra o no la pelota, es azar y hay un rival que juega, un arquero que ataja mejor. Pero cuando sale lo que planeas se disfruta mucho ese trabajo", agregó Gago, cuyo esquema preferido es 4-3-3.

Luego, se le consultó sobre quién es el mejor 5 del mundo. No supo contestar y sí tuvo más claro quiénes son los mejores en el puesto en Argentina y elogió a los de Unión, recordando sobre todo a Juan Nardoni. "Enzo Pérez me gusta. Aníbal Moreno me gusta. A veces se me olvidan los nombres…los dos chicos que juegan en Unión. ¡Nardoni! y el otro chico que juega con él (en alusión a Juan Carlos Portillo). Hay jugadores que tienen el estilo que a mí me gusta".

Juan Ignacio Nardoni y Juan Carlos Portillo se convirtieron en dos de los juveniles innamovibles del Unión Gustavo Munúa. Sin embargo, es posible que ambos estén ausentes el próximo partido del Tatengue. El miércoles, Unión enfrenta a Sportivo Las Parejas en Rosario, por los 32avos de la Copa Argentina, y es probable que el técnico se incline por la rotación del equipo.