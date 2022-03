Munúa dio a conocer los convocados de Unión para enfrentar a Sportivo Las Parejas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.03.2022 - Última actualización - 18:55

El entrenador del Tatengue dio la lista de jugadores que viajarán a Rosario para enfrentar al Lobo de Las Parejas. El partido será el miércoles a las 19:10.

Unión dio vuelta la página del Clásico Santafesino y ya se enfoca en el debut en Copa Argentina. El Tatengue enfrentará a Sportivo Las Parejas por los 32avos de la competencia en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El inicio del partido será a las 19:10 con arbitraje de Nazareno Asara.

El Tatengue no tuvo descanso, por lo que Gustavo Munúa ya dio a conocer los 24 jugadores que viajarán mañana a Rosario para el cruce contra el Lobo. Entre los citados se destacó la ausencia de Jonathan Álvez, quien no pudo jugar el clásico ante Colón por una lesión en su tobillo.

Pese a que todavía no está confirmado el once titular que el técnico tatengue mande a la cancha, se estima que no serán los habituales jugadores que disputan la Copa de La Liga. El entrenador uruguayo se inclinaría por la rotación del equipo.