https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.03.2022 - Última actualización - 18:42

18:36

El episodio ocurrió el domingo pasado en el encuentro que disputaron en el “Josefina S. de Rueda” el local, Juventud Unida de Santa Isabel y Unión y Cultura de Murphy, por la 4ta. Fecha de la División A de la Liga Venadense de Fútbol. Un codazo de Ángel Saavedra desencadenó la reacción de Guido Campagnoli, que le propinó una patada que por poco le da en la cabeza.

El partido se suspendió Video: brutal agresión entre jugadores de la Liga Venadense El episodio ocurrió el domingo pasado en el encuentro que disputaron en el “Josefina S. de Rueda” el local, Juventud Unida de Santa Isabel y Unión y Cultura de Murphy, por la 4ta. Fecha de la División A de la Liga Venadense de Fútbol. Un codazo de Ángel Saavedra desencadenó la reacción de Guido Campagnoli, que le propinó una patada que por poco le da en la cabeza. El episodio ocurrió el domingo pasado en el encuentro que disputaron en el “Josefina S. de Rueda” el local, Juventud Unida de Santa Isabel y Unión y Cultura de Murphy, por la 4ta. Fecha de la División A de la Liga Venadense de Fútbol. Un codazo de Ángel Saavedra desencadenó la reacción de Guido Campagnoli, que le propinó una patada que por poco le da en la cabeza.

Jorge Pavia

Transcurrían 36 minutos del segundo tiempo de un partido muy friccionado. Un pelotazo frontal al campo de Unión y Cultura fue el desencadenante de las brutales agresiones. Primero, cuando Guido Campagnoli (9 de Juventud Unida) se aprestaba a cabecear, el defensor de Unión y Cultura, Ángel Saavedra le propinó un codazo al delantero del local, provocándole un corte en la ceja que le demandó varios puntos de sutura. Además, en el primer tiempo, ya había recibido un fuerte golpe en la nariz.



A partir de ahí se originó la injustificable furia y agresión del 9 del “Verde” de Santa Isabel. Tras quedar tendido en el piso por el codazo recibido, Campagnoli se levantó y fue en busca de su rival, que también se encontraba en el suelo y le propinó una brutal patada que, gracias a que logró poner el brazo a tiempo no le dio de lleno en la cabeza.

Esa noche, a través de las redes sociales el agresor pidió disculpas, arrepentido por lo ocurrido y adjudicando la actitud a las injusticias que viene recibiendo en el campo de juego.



Cabe destacar que luego de este episodio, el partido debió ser suspendido por incidentes entre las parcialidades.



Arrepentido



Guido Campagnoli hizo un descargo a través de la cuenta de Instagram lavenadense, donde comentó: “En esa jugada me cortan la ceja y en el primer tiempo me lastimaron la nariz, donde recibí una fractura hace unas fechas. La verdad que en los últimos partidos vengo pasando muchas injusticias dentro de la cancha y por ahí hay momentos que uno, con las pulsaciones altas, no se puede contener”.

Campagnoli prosiguió: “Quiero pedirle disculpas a Ángel por la patada y por mi reacción. La verdad que cuando vi sangre y que el árbitro dejaba seguir la jugada me dio mucha impotencia".



Por último, el delantero reflexionó que “a veces los árbitros se equivocan, pero últimamente vengo recibiendo muchos golpes y uno se cansa. Este video no es para justificar lo que hice; el que me conoce sabe cómo soy”.