Hillary Clinton contrajo coronavirus y pidió que le recomendaran películas

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton informó este martes que se contagió coronavirus, con síntomas “muy leves”, y pidió que le recomendaran películas para ver durante la convalecencia.

“Tengo síntomas muy leves, estoy bien”, afirmó al anunciar en Twitter que había dado positivo a un examen de Covid-19 y aclarar que su esposo, el expresidente Bill Clinton, no se infectó.

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!