Los hermanos Cerúndolo comienzan su participación en el Masters 1000

Tras finalizar la clasificación, este miércoles se dará inicio al torneo Masters 1000 que se desarrolla en Miami y que reparte más de ocho millones de dólares.

El certamen, que convoca los mejores tenistas tanto en el cuadro masculino como en el femenino, se lleva a cabo sobre superficie dura.

El primero en salir a la cancha será Francisco Cerúndolo, quien tendrá el debut ante Tallon Griekspoor. Luego, en el mismo court, jugará su hermano Juan Manuel quien se medirá contra el serbio Dusan Lajovic.

Además habrá distintos encuentros atrayentes como el de Naomi Osaka ante Astra Sharma, Borna Coric con Fernando Verdasco y el australiano Nick Kyrgios se enfrentará al francés Adrian Mannarino.

