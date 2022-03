https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Estoy vivo y no he matado a ningún ruso"

"Wali", el francotirador más letal del mundo, desmintió un rumor ruso sobre su muerte

El famoso francotirador canadiense que se unió a las tropas ucranianas ha tenido que desmentir que fuese abatido a los 20 minutos de entrar en combate

Wali, el denominado el francotirador más letal del mundo, ha tenido que desmentir su muerte después de que Rusia filtrase que el ex militar canadiense había sido abatido a los 20 minutos de entrar en combate. "Estoy vivo, como pueden ver. No tengo ni un solo rasguño", tuvo que aclarar Wali en palabras que publica CBC News. "Soy prácticamente la última persona en enterarse de mi muerte", declaró irónicamente este informático canadiense de 40 años que se ha hecho famoso en todo el mundo tras unirse a la Legión Extranjera de Ucrania para combatir al ejército de Rusia. Wali también quiso desmentir que él fuese el mejor tirador o el más letal del mundo y dijo que, a pesar de que todavía no ha matado a ningún soldado ruso, ha ayudado a hacerlo. "Soy un buen francotirador. Nada más y nada menos... Todavía no maté a ningún ruso. Ayudo a hacerlo porque el francotirador está observando mucho, informando", explicó. Wali aprovechó su charla con CBC News para denunciar los ataques indiscriminados del Ejército de Rusia sobre la población civil en Ucrania: "Usan mucha artillería, rifles y bombardeos. Simplemente disparan por todas partes". Wali ha reconocido que en los ataques de Rusia "creo que me han lanzado cientos de proyectiles en los últimos días. Los proyectiles caían sobre nuestras cabezas y explotando". Sobre su visibilidad en medios de comunicación de todo el mundo, lo que le ha podido convertir en un objetivo prioritario del Ejército de Rusia, el francotirador Wali reconoce que "es una espada de doble filo" y que "es verdad, que puede ser muy peligroso". "Puede que sea más interesante que un soldado normal, pero encontrarme no es tan fácil. No es tan fácil encontrar a alguien escondido", apuntó. ¿Quién es Wali, el considerado mejor francotirador del mundo? 'Wali' es un informático francocanadiense que sirvió dos veces en la guerra de Afganistán durante las operaciones en Kandahar. Entre 2009 y 2011, se ganó el apodo de 'Wali' durante su tiempo allí cuando comenzó a matar a decenas de enemigos con su rifle de francotirador. Como miembro de la unidad de élite JTF-2, formó parte del mismo grupo del francotirador con el récord de muertes a mayor distancia (3.540 metros).

