Línea directa: "parquímetro", "diferencia" y otros mensajes

Miércoles 23.03.2022

16:22

Parquímetros

CARLOS A. MUES

"Los que utilizamos los parquímetros en los estacionamientos de la vía pública somos víctimas de la avaricia Municipal. Los usuarios no somos culpables si no están en servicio u operables, los inspectores nos boletean sin pena ni gloria, al hacer un reclamo en el juzgado me dicen que debo encontrar uno que funcione, las personas que si bien no somos inválidas pero nos cuesta trasladarnos, es un incordio. Además debemos sortear los obstáculos en la pésimas veredas, cordones descarnados etc. etc. Creo deberían tener una revisión de este accionar. La RTV es una forma encubierta de recaudación más a los bolsillos de quienes por mérito propio logramos un automóvil para la familia. Circulan colectivos sin pastillas o discos de freno, el chillido y los escapes atronan lo oídos; autos si luces, con la carrocería que se cae a pedazo, escapes rotos, carecen de paragolpes y del seguro ni hablemos. La mayoría de los colectivos urbanos de noche usan luces de posición casi invisibles. Nadie los para. Los taxis ni hablar, hallar uno limpio en su interior es una suerte. Como siempre agradezco vuestra gentileza".

****

Diferencia

HERMINIO ÁLVAREZ

"Al señor gobernador y al ministro de Economía de la provincia: me gustaría tener una respuesta de ustedes de lo que considero una burla hacia la dignidad de las personas. En el mes de agosto de 2020, nos abonaban por cónyuge la suma de $ 40. A 16 meses de esa fecha, es decir febrero de 2022 nos abonan $ 120. Significa que nos aumentaron $ 5 por mes, después de haber aportado por más de 30 años. La Asignación Universal por Hijo abonará en marzo la suma de $ 5.099,20, efectuados los descuentos de ley. Pregunto: ¿por qué tanta diferencia, siendo que además estas personas nunca aportaron nada y tampoco trabajan? Le agradezco mucho al diario por la publicación".

****

Retirar un panal

ELBA SACLIC

"Habiendo reiterado innumerables reclamos al 0800 de la Municipalidad de Santa Fe, para que procedan a retirar un panal de abejas de un árbol ubicado en calle Grand Bourg 4353, me dirijo a ese medio, con el fin de difundir la imperiosa necesidad de que se proceda, en forma inmediata, a atender el reclamo. Ese panal representa un peligro tanto para los transeúntes como para el pintor, que realizaba trabajos en la fachada del inmueble y los debía interrumpir al ser atacado por las mismas; tal como lo atestigüé ante Imusa con fotos remitidas por WhatsApp, sin resultado hasta la fecha. Muchas gracias al diario por la atención dispensada".

****

Pérdida de agua

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Yo vivo en pasaje Larramendi y pasaje Bustamante de la ciudad de Santa Fe. Quiero comunicarme con Assa y me es imposible. Entonces quería pedirles a ustedes que me publiquen este mensaje: hace más de dos semanas que hay un caño roto en la calle y pierde agua potable, por supuesto, y continuamente. Por la esquina corre y corre el agua. Les quiero decir que aparte de que el agua es carísima y el río está bajo todavía, el problema también es que a este asfalto lo pagamos entre todos los vecinos, porque si no, todavía tendríamos tierra aquí. Entonces, por lo menos, le pedimos a Assa que se dignen a arreglarlo, o si no, a la Municipalidad de Santa Fe, o a quien le corresponda. Gracias por la publicación".

****

Llegan cartas

"¡Cuídate de los idus de marzo!"

Luz Balbastro

"¡Cuídate de los idus de marzo!", escribió Shakespeare en su obra Julio César para recrear la conspiración que acabó con la vida del emperador. En el antiguo calendario a algunos días en particular se les llamaban "idus".

Los entretelones de nuestra política no dan para el legendario "idus de marzo" pero sí para pensar en las tantas vicisitudes palaciegas y que encienden cierta alarma de preocupación.

Por aquel entonces marzo era el primer mes del año y su notoriedad tiene que ver con el traicionero asesinato a puñaladas del emperador Julio César, el 15 de marzo del año 44 a. de C.

Aunque sería un despropósito pensar que guarda similitud aquel histórico magnicidio con nuestro desatinado presente político, sí vale pensar que los entretelones, desacuerdos y desatinos de nuestra pareja de gobierno agitan, movilizan y mal presagian estos días de marzo.

El relato histórico cuenta cómo fue advertido Julio Cesar de una conspiración que luego terminaría con su vida en esos "idus de marzo". El emperador, al ser alertado de la traición, lejos de tomar recaudos reprochó la profecía espectando que "los idus de marzo no han llegado" a lo que su hechicero le replicó "pero todavía no se han ido"… poco después Julio Cesar recibió una puñalada en el cuello, ///entre los conspiradores estaban, también, sus antiguos aliados.

Tal vez esto sea demasiada historia para los culebrones de este marzo revuelto: aunque el virus, el acuerdo con el Fondo Monetario, el desacuerdo entre la pareja gobernante, la inflación, la inseguridad, los insultos de un canciller, los piedrazos a una vicepresidenta, la guerra contra la inflación, etc., etc., etc… bien merecen el parangón de los "idus de marzo", sin que falten los conspiradores y ex aliados despertando un preocupante estado de sospecha.

El lunes 21 de marzo… comenzó el otoño… tal vez, no lo sabemos a ciencia cierta si se cumplió la desgraciada profecía y "Los idus de marzo no han llegado"… pero sí sabemos y tenemos certeza de que "todavía no se han ido".