Miércoles 23.03.2022

21:30

"Es lo más parecido que yo vi" Viviana Canosa comparó el estilo de vida de Calu Rivera con la prostitución La periodista criticó a la actriz porque habría cancelado su matrimonio debido a que su novio se negó a pagarle un millón de dólares.

Viviana Canosa apuntó fuerte contra Calu Rivero por la información que transcendió sobre la ruptura de su compromiso y relación con su novio ruso Andréy Manirko.

La periodista se tomó unos minutos de su editorial de ayer en "Viviana con vos" (A24), para analizar y cuestionar la información que asegura que Calu le habría pedido a su exnovio una suma millonaria para poder concretar el matrimonio: "Calu Rivero le pidió un millón de dólares a su novio para casarse. Él se negó y se terminó la relación. Vos mirá qué distinta soy yo, Viviana Canosa, ‘celeste’, a esta ‘verde’ famosa. Porque escuchaste bien, le pidió un palo verde al pibe para casarse... Es lo más parecido a la prostitución que yo vi en mi vida. ‘Si te querés casar conmigo, un palo verde’".

Asimismo, la conductora "Viviana con vos" (A24) indagó sobre la economía de Rivero y se preguntó cómo es que puede sostener el estilo de vida que lleva en Estados Unidos: "Calu Rivero dice no se puede vivir del amor, para mí no se puede vivir sin amor. Esta actriz que no labura hace mil quinientos años y tiene una vida de millonaria, es progre, K y capitalista. Se viste con los mejores diseñadores, vive en Nueva York, tiene departamentos, recorre el mundo y no labura. ¿Cómo hace?".

Además, Canosa fue contundente al recordar el apoyo que Calu le ha brindado a Thelma Fardín en su denuncia por abuso sexual contra Juan Darthés: "Se sabe que es vegana y que es verde, y obviamente no se hizo famosa por ser una gran actriz, todo lo contrario, es una actriz verde que se hizo famosa, o más famosa, por defender a Thelma Fardin. Incomprobable. Ella no tiene ni la menor idea de lo que pasó con Thelma y este actor, pero se convirtió en su defensora número uno".

Viviana encontró la forma de dudar sobre lo dicho por Calu sobre Darthés, debido a lo que habría ocurrido recientemente con su expareja: "Supuestamente vive de ser influencer. Vive económicamente muy holgada. Pero ¿ustedes entiendan esto que es la ideología de la guita? ¿Cómo le voy a creer a una mina que dice lo que dice de Darthés, si le pide a un tipo con el que supuestamente se va a casar, un palo verde? Él se negó y terminó la relación. Todo es la plata. Las verdes pagas son eso, igual les digo que me chupan un huevo. Todo es un negocio para las verdes pagas".

Qué pasó con Calu Rivero y su prometido

Diego Esteves fue el primero en contar en "A la tarde" (América TV) que la argentina había roto su compromiso con el documentalista ruso: "Calu le habría dicho 'yo tengo una residencia en otro país (Uruguay), que no es el mío, dame un palito verde y nos casamos. Inmediatamente, obtenés la ciudadanía y te despegás de los quilombos que tenés’".

Además, el panelista de Karina Mazzocco explicó cómo fue que el ahora exnovio de Rivero reculó en la propuesta: "Calu había anunciado la boda públicamente, y el título era: ‘El obsequio millonario que le hizo el novio ruso de Calu Rivero’. Bueno, no había ningún regalo, era todo un arreglo. Pero cuando el ruso se dio cuenta que en realidad lo querían vivir y que de amor no había nada, se arrepiente, da marcha atrás y clava el negocio".