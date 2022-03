https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.03.2022 - Última actualización - 25.03.2022 - 8:26

23:59

Este viernes al mediodía se conocerán los rivales de sabaleros en Libertadores y tatengues en Sudamericana. Un momento único para el fútbol de Santa Fe.

EXCLUSIVO: El Litoral está en Paraguay Un sorteo histórico para Colón y Unión en Conmebol Este viernes al mediodía se conocerán los rivales de sabaleros en Libertadores y tatengues en Sudamericana. Un momento único para el fútbol de Santa Fe. Este viernes al mediodía se conocerán los rivales de sabaleros en Libertadores y tatengues en Sudamericana. Un momento único para el fútbol de Santa Fe.

ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (Enviado Especial).- Como si fuera una burla del destino, esta ciudad nos recibió con lluvia. Mucha lluvia. Las venas abiertas de América Latina sangran por lo mismo en todos lados. No importa cuando leas esto. Eduardo Galeano lo publicó el año que nací: 1971. Medio siglo. Nada cambió. Ciudad inundada por corrupción que inunda.

“Acá siguen los desagües de hace 400 años”, dice el Intendente de Asunción. Estamos entrando a la ciudad, con Fernando “Coto” Nicola al volante, escuchando el testimonio por Radio Cardinal, la LT 9/LT10 de acá.

Llueve, llueve mucho. Esta vez, la ciudad entera es una gran olla. Ya no sólo el estadio de Cerro Porteño, sino la capital toda.

El avión de Miley Cyrus quedó “rayado”. Sin embargo, en un pub cercano “La Vuela Puerca” suena igual. El viejo divino algún lado va. Hay bichos y flores. Siempre toca placeres. Y toca dolor.

Hasta llegó El Litoral, el medio de comunicación más determinante de Santa Fe. Imposible no estar. Más de un siglo con los dos clubes que juegan a la pelota. Y con el chico de los mandados.

Foto: El Litoral

Es un 2022 post pandémico. Los dos, Colón y Unión al mismo tiempo, en competiciones de Conmebol. Algo que hace algunos años sólo le quedaba cerca a Rosario.

Los “Negros” volviendo a pescar la Copa Libertadores, los “Tates” clavando otra Sudamericana. Justo en el año del Mundial.

En esta ciudad que copó Colón hoy “manda” Unión con Pumpido. El ex campeón del Mundo (jugador, mánager, DT, socio y “enfermo” de los bastones rojos y blancos) es la segunda autoridad del continente. Es que Alejandro Domínguez le confió todo a Nery: de Montevideo a Paraguay; de Asunción a Qatar al sorteo de la FIFA.

Foto: El Litoral

Vamos al sorteo del viernes. Será virtual y no presencial. O sea que en el Centro de Convenciones estarán unos poquitos y contados con los dedos de la mano. Nery, el brasilero Frederico Nantes (Director de Competiciones y Operaciones de Conmebol), el siempre servicial Ariel Ramírez (jefe de Medios) y los famosos copones con cada “bombo” sin el Tula.

A la hora señalada, las 12 de este viernes, arrancará un doble sorteo histórico para el fútbol de Santa Fe. Primero, la Sudamericana de Unión (los derechos de TV los compró DIRECTV) y luego la Libertadores de Colón (los derechos en Argentina son de ESPN).

Una conductora de Brasil (Helena Calil) y un conductor argento (Juanjo Buscalia), porque en Conmebol se habla portugués y castellano.

Increíblemente, los dos de Santa Fe, van al llamado BOMBO 3. La idea es gambetear los grandes de Brasil y no caer en un “grupo de la muerte”.

Una vez que se conozca cada zona (tres partidos de local y tres de visitante) en la sabalera Libertadores y en la tatengue Sudamericana, será Fred Nantes el encargado de “cranear” días y horarios. A priori, los dos arrancan de local en la ciudad de Garay: será 5, 6 ó 7 de abril en Cementerio de Elefantes o 15 de Abril. Ese misterio se podrá resolver el mismo viernes a la tardecita.

Esta vez, El Litoral espera “agua bendita” en Asunción del Paraguay, capital administrativa de un país donde viven 600.000 habitantes, de los cuales sólo 180.000 pagan impuestos y donde ingresan ¡dos millones de visitantes por día!.

La ciudad que copó Colón y donde hoy está Unión con Pumpido, no quiere saber nada con la pelotita. Es que la albirroja se quedó afuera de Qatar y no irá al Mundial. Es por eso que el partido con Ecuador de la penúltima fecha FIFA va en el Antonio Aranda de Ciudad del Este y no en el Defensores del Chaco de esta ciudad. ¿El motivo?: evitar silbidos e insultos para los players de Barros Schelotto. Enfrente, con sólo empatar, “Lechuga” Alfaro irá al Mundial.

“Juampi” Pumpido, Luis Ojeda y “Chelo” Estigarribia tienen Sol siempre. El querido “Tito” Torres, ex Colón, la lleva como puede. Todos ellos son argentinos y no “curepas”.

A la hora señalada del viernes (12), Fred Nantes tendrá copones de Sudamericana y Libertadores. Primero Unión y luego Colón. Y siempre El Litoral.

Es un sorteo único, histórico e irrepetible. Un mismo año, los dos “copados”. Hace tiempo hubiera parecido un chiste de los MIDACHI, sin alfajores y con pura espuma con nada de cerveza. Hoy es real.