Qué dijo Claribel Medina sobre las denuncias que enfrenta Fabián Gianola

Los actores compartieron escenario en “Relaciones Peligrosas”, hasta que este verano se bajó la obra por las acusaciones en contra de Gianola.

Claribel Medina era la compañera de teatro de Fabián Gianola hasta este verano, cuando se decidió bajar la obra por las denuncias que todavía enfrenta el actor. Por suerte, la productora encargada la reacomodó en otra obra en donde compartió escenario con Jazmín Laport, una de las mujeres que la pasó mal con Gianola.





“La vida te lleva por un camino y de golpe ese camino se desvía y aparece otro que te trae una calma. No creo que se pueda seguir adelante ignorando situaciones que son complicadas, claro que uno sigue porque yo no soy la persona más afectada”, contó Claribel, abriendo la puerta para hablar de la situación de su excompañero.





En diálogo con TN Show, el productor teatral Damián Sequeira contó por qué tomaron la decisión de cancelar el proyecto: “La obra no se va a hacer. Fue una decisión de producción, una decisión mía. Preferimos no realizarla por las razones obvias”, explicó, y agregó: “Esto sucedió un 15 de diciembre, por lo cual no teníamos mucho margen para rearmar la dupla actoral. Así que decidimos no hacerlo”, indicó.

Declaraciones de Claribel Medina





Claribel Medina rompió el silencio sobre Fabián Gianola en Mitre Live. “Me dio una enorme tristeza y la verdad esperé que se decidieran esas cosas y sean escuchadas todas las voces, tanto las mujeres sufrieron muchísimo como de la otra parte. Tampoco creo que se la esté pasando para nada bien, ninguna de las familias... pero las cosas se han dado para que las voces que estuvieran calladas mucho tiempo digan lo que pasa y las voces se están escuchando”, describió.





Según su relato, no se enteró rápidamente ya que se encontraba de viaje junto a sus hijas. “Al llegar a la Argentina, él me escribió un mensaje contándome su situación, pero yo no profundicé mucho porque no tenía mucho más para decir. Son cosas muy personales, particulares, en las cuales si uno no puede aportar, qué vas a meterte, no me parecía un momento para aportar algo, la vida pasó y continuó”, indicó la actriz.





“Mi contacto con él fue solo por chat, fueron unos comentarios para saber qué era de su vida, pero nada más. Yo no tengo muchos trabajos con él, cada cual tiene una vida que uno no conoce y a mí no me gusta hablar mucho del caso porque yo no soy el centro de la escena. Él tendrá que dar la cara sobre eso y la Justicia tomó una decisión”, comentó sobre el procesamiento y el embargo que cayó sobre Gianola.





Y aseguró: “No me gusta meterme cuando yo no soy centro de ninguna situación y por lo menos yo elijo eso”.