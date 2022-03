https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luis Pais desde Rosario

"No me arrepiento, cumplía con mi deber", dijo el policía arrestado en un estudio jurídico de Cañada de Gómez

El uniformado, que terminó arrestado tras ingresar a un estudio jurídico persiguiendo a un sospechoso, volverá a trabajar en los próximos días en la ciudad del sur santafesino. "Estoy muy agradecido con la gente de Cañada que me apoyó", sostuvo.

Crédito: Marcelo Manera



Crédito: Marcelo Manera

Luis Pais desde Rosario "No me arrepiento, cumplía con mi deber", dijo el policía arrestado en un estudio jurídico de Cañada de Gómez El uniformado, que terminó arrestado tras ingresar a un estudio jurídico persiguiendo a un sospechoso, volverá a trabajar en los próximos días en la ciudad del sur santafesino. "Estoy muy agradecido con la gente de Cañada que me apoyó", sostuvo.

Carlos Retamal

Luis Alberto Pais, el policía que prestaba servicio en la ciudad de Cañada de Gómez y que el pasado jueves 10 de marzo fue arrestado luego de perseguir a un sospechoso que se resguardó en un estudio jurídico, recuperó la libertad y contó cuáles fueron sus sensaciones tras el incidente. Entre otras cosas, señaló que no se arrepiente ya que obró "con toda legalidad", y que estaba "cumpliendo con su deber".

Con más de 17 años en la fuerza policial, este policía de 41 años, nacido en la ciudad de Santa Fe, también se mostró agradecido por el apoyo de la comunidad de Cañada de Gómez, que fue hasta la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional X, donde estaba alojado y, con pancartas y aplausos, mostraron su disconformidad por la resolución judicial. Esa suerte de pueblada seguramente influyó para que el uniformado pudiera recuperar la libertad. “Lo de la gente de Cañada fue increíble, lo que viví cuando salí (de la seccional) fue increíble, inesperado y después lo vi a través de videos que me mostraron mis familiares y amigos, fue realmente increíble. Estoy enormemente agradecido”.

También dijo que las autoridades policiales se acercaron y le mostraron su apoyo ante la situación que le tocó protagonizar, tras estar casi 9 meses prestando servicio en Cañada de Gómez.



De la rutina al calabozo

“Fue un procedimiento de rutina, que finalizó en un estudio jurídico (NdR: Estudio Rossini), por el cual sigo imputado”. Pais venía persiguiendo a un sospechoso, identificado como Emanuel ‘Pechito’ C., y la secuencia en el interior del estudio fue filmado y rápidamente viralizada por redes sociales. En los videos se pudo ver como uno de los abogados se interponía entre el policía y el sospechoso, que era cliente ya que los abogados lo representaban ya que tenía abierta una causa penal.

Por este incidente, el uniformado terminó arrestado en la sede de la Unidad Regional X. Días después, alrededor de 300 residentes de Cañada de Gómez se congregaron primero en la puerta de la Jefatura y luego se trasladaron hasta la sede de Fiscalía, donde cuestionaron la decisión del fiscal a cargo del caso, Santiago Tosco, de imputar al policía por los delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad y amenazas simples, y dictarle un arresto de 40 días.

Finalmente, tras un acuerdo, el policía fue liberado, pero sigue imputado en la causa.

En diálogo con este diario, Pais sostuvo que “la sensación de quedar detenido injustamente es un poco frustrante, ahora estoy mucho más tranquilo porque estoy en libertad, y sigo con la convicción de trabajar siempre de la misma forma. No hay que cambiar, no hay que bajar los brazos, porque como sostengo siempre, uno tiene que darles respuestas a la sociedad y tiene que estar firme para poder brindarlas”. Nuevo destino

Hoy está en la ciudad de Rosario, y en los próximos días volverá a vestir uniforme, casi con seguridad en el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II, donde ya prestó servicio durante varios años.

"Esto que le pasó a Luis le pasa a muchos policías, que en cumplimiento del deber se encuentran con situaciones que no tienen sentido", indicó Gabriel Sarla, uno de sus abogados.

“Estamos analizando los pasos a seguir para solicitar el sobreseimiento y creemos que tenemos los elementos suficientes para lograrlo”, agregó.

“Mientras tanto, Pais volverá a trabajar en breve”, comentó Nicholas Oviedo, quien también forma parte de la defensa.

"Esto que ocurrió para nosotros es un caso bisagra para la policía de Santa Fe", señaló por su parte la letrada Nair Moreno, que también integra la defensa del policía.

