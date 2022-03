Llegan cartas: "De la profesión bioquímica y otras cuestiones" y "¿Qué nos dejó la Pandemia?"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De la profesión bioquímica y otras cuestiones

Por Pedro A. Zukas, Bioquímico

"Me dan miedo las agujas"; "me impresiona la sangre"; "no tengo venas"; "yo me siento bien, no sé por qué tengo que hacerme análisis", estos comentarios los escuchamos a diario en el laboratorio, como una canción de moda que suena todo el tiempo.

Frente a estas afirmaciones, nos limitamos a decirles, dejemos que la sangre nos hable.

Es así, la sangre nos habla. Nos confirma, nos interpela, nos presenta el mapa biológico del paciente. Esta danza la bailamos en equipo: paciente, médico, bioquímico, se va la segunda, médico, paciente, y control bioquímico, si fuera necesario.

En ocasiones, surgen diferentes avisos, baja de peso sin motivo, incontinencia urinaria, sed atroz, sarpullido/urticaria en zona inguinal o bajo el busto, hormigueos en las manos, y más. Hacemos glucemia, y el valor es alto. Se complementa con otras determinaciones específicas y se diagnostica diabetes.

¿Qué queremos decir con esto? Si una persona, frente a la aparición de alertas, elige desoírlas se equivoca. Realmente, se equivoca.

La prevención, la atención prestada a las señales de nuestro cuerpo, se traduce en una buena calidad de vida. Una vez que se le pone nombre al malestar, este desaparece y se traduce en una realidad que hay que tratar con el médico especialista.

No hablamos de enfermedades, hablamos de enfermos. Cada uno de nosotros es único. Los pacientes, no son un sustantivo colectivo, son individuos. Sujetos irrepetibles, y por esa condición, necesitan que así se los trate.

La solidez y rigurosidad que exige la profesión bioquímica nos permite afirmar que cuando se entrega un informe de resultados, detrás se encuentran años de formación y actualización permanente.

La "aparatología", la técnica de equipos, es maravillosa. Pero nada reemplaza el CRITERIO BIOQUÍMICO del profesional. El mismo le permite interpretar los valores informados y saber si estos guardan coherencia entre sí.

Debemos aprender a escucharnos, a hacer silencio en medio de tanto aturdimiento, y valorarnos.

Con muchos años de ejercicio profesional, orgulloso como docente y trabajando actualmente, afirmo que LA VIDA ES BELLA, pero hay que cuidarla.

Hemos recorrido un largo camino desde aquellos comienzos hasta la actualidad, nos hemos ido superando a nosotros mismos, pero hay un elemento fundamental que no debe cambiar jamás, el apego a la verdad y ética profesional.

Toda vez que nuestra firma impacta en un informe, se teje una alianza entre el buen hacer profesional y la idoneidad.

¿Que nos dejó la Pandemia? Dolor y más Dolor

Maria Alejandra Alasio

Desde el primer día en el que el gobierno Nacional comunicó el primer contagio en Argentina, mi familia cumplió hasta el día de hoy con todas las reglas establecida estrictamente. Realizamos el encierro absurdo de un Ministro de Salud totalmente fuera de foco al que el presidente se refería como si fuera el Premio Nobel de la medicina mundial. Éramos el país menos organizado. Las vacunas llegaron muy tarde. Las personas se contagiaban de forma espantosa. Llegó el pico máximo en los meses de mayo y junio a la ciudad de Santa Fe. Ciudad destacada por haberse preparado para recibir esa amenaza de muerte que nos habitaba a todos. Y fue entonces cuando en solo 13 días perdimos a nuestro hijo mayor. Destacando la labor del personal de salud en su totalidad. Que fueron los únicos que mostraron empatía.

Los argentinos no tenemos memoria. Es algo que siempre nos caracteriza; primero los aplaudamos y luego pasaron al total anonimato.

A casi 11 meses de haber perdido lo más sagrado para unos padres, un hijo, nadie se acercó a brindarnos ayuda psicológica, a darnos una disculpa porque la vacuna no llegó a tiempo. Pero no importa. En este país no hay justicia. Tal vez -y no lo creo- tengan que dar explicaciones. Solo hubiera bastado con un perdón. Un pequeño homenaje porque no son números, son familias que han quedado devastadas por el trauma y el dolor. Como creyente creo que hay un Dios que todo lo sabe y lo acomoda.

El Covid no ha terminado. Pero los problemas de disputas baratas políticas de los gobernantes tapan la información. Están enfocados en una guerra de buitres que pelean por el poder. Pobre gente, totalmente despreciable a quien ya he perdido el respeto a todos. Que Dios los perdone, yo no.

Un abrazo grande a todos los familiares que fueron víctimas de esta cruel Pandemia y también para todos aquellos que pudieron salir aún teniendo que luchar a diario para revertir las secuelas que les dejo la enfermedad. Mucha fuerza para ellos.

Y un gracias eterno para todo el personal de la Salud. Por suerte yo siempre he tenido memoria y empatía hacía mis semejantes.