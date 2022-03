https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.03.2022 - Última actualización - 22:04

21:36

Hay embarcaciones a la deriva

La sudestada arrasó con un muelle de pesca en Buenos Aires: "No quedó nada"

Entre los administradores del lugar todo es desolación. Estaban organizando un concurso para el mes de abril. No hay antecedentes de un grado de destrucción así.

Crédito: Gentileza Iván Piqué



Crédito: Gentileza Iván Piqué

El Litoral en en

Hay embarcaciones a la deriva La sudestada arrasó con un muelle de pesca en Buenos Aires: "No quedó nada" Entre los administradores del lugar todo es desolación. Estaban organizando un concurso para el mes de abril. No hay antecedentes de un grado de destrucción así. Entre los administradores del lugar todo es desolación. Estaban organizando un concurso para el mes de abril. No hay antecedentes de un grado de destrucción así.

“El muelle no quedó nada”. La expresión surgió de uno de los responsables de la administración del Club de Pesca y Náutica General Daniel Cerri, cuyo muelle quedó en ruinas tras el paso del ciclón que azotó gran parte de la provincia de Buenos Aires. El muelle de Cerri no existe más y el Club Náutico, junto a varias embarcaciones, están sufriendo daños pic.twitter.com/W2nxKQt8Jo — Ciudadano Bahiense (@CiudadanoBahia) March 24, 2022 “Había más de un metro de agua arriba del nivel normal. En 1975 hubo una sudestada grande, pero ni cerca de lo destructiva que fue esta”, expresó Carlos, abatido por el estado en el que encontraron las instalaciones una vez que pudieron ingresar. . “Al mediodía ya no se podía entrar, recién después de las 17 y nos encontramos con un paisaje desolador. Mangueras sumergibles que teníamos para usar como contención las levantó y las desplazó 1000 metros. Fijate la fuerza del viento y el agua”, indicó a la redacción de La Brújula 24. #URGENTE | Se desplaza rápidamente el ciclón extratropical sobre el Norte de Buenos Aires, con su centro cerca de #CABA. No se esperan grandes cambios en la intensidad del viento, si de dirección y sentido. #Rosario registra ráfagas ~90 km/h.



Esperamos Sudestada el Viernes pic.twitter.com/b69e9ZTSBh — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) March 24, 2022 Consultado por las embarcaciones, Carlos dijo que “muchas están a la deriva” y que recién mañana, con luz natural, iban a poder hacer un balance más pormenorizado de los daños. Los administradores venían trabajando con gran esfuerzo en la organización de un concurso de pesca que tenían previsto concretar en el mes de abril.

El Litoral en en

Temas: