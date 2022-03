https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.03.2022 - Última actualización - 8:26

0:30

Por primera vez el presidente de la Conmebol habla del pedido de Vignatti en La Olla. Y explica el “Soy Sabalero” en su celular.

Exclusivo Alejandro Domínguez: "Esa final con Los Palmeras y Colón impactó en el mundo entero" Por primera vez el presidente de la Conmebol habla del pedido de Vignatti en La Olla. Y explica el “Soy Sabalero” en su celular. Por primera vez el presidente de la Conmebol habla del pedido de Vignatti en La Olla. Y explica el “Soy Sabalero” en su celular.

ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (Enviado Especial).- Era imposible no recordar desde el diario de Santa Fe esa jornada histórica en el estadio de Cerro Porteño, en La Olla, cuando Colón copó Paraguay para la final de la Copa Sudamericana. Es la primera vez que públicamente el presidente de la Conmebol habla de ese partido y lo hace con el diario de Santa Fe en exclusiva.

- Me quedé pensando en esa frase suya de “el fútbol siempre da revanchas”. Hace poco Vignatti me confió que ese día en La Olla, cuando se vino la lluvia, le pidió parar el partido. Se volvió a jugar y Colón se quedó sin nada. Pero en pandemia llegó su revancha y Colón fue campeón del fútbol argentino por primera vez en 116 años…

- Son las cosas de la vida...Si hay algo que el fútbol enseña y nos enseñó a los que ya estamos un tiempo en ésto es que siempre el fútbol da revanchas. Mi política particular, porque soy un poco hasta posiblemente testarudo, es que los partidos se definen dentro de un campo de juego. No es la primera vez que hago esperar un partido (lo dice por Colón en La Olla), ya me había tocado probablemente con menos trascendencia internacional…pero como presidente de la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) adentro del campo de juego esperando casi tres horas. Los partidos que comienzan se terminan y los resultados tienen que ser siempre deportivos. Nunca pueden ser resultados de escritorio, es mi política. Soy un terco: una vez que empieza se tiene que terminar en el campo de juego”.

- Ahora que Nery no escucha, ese día de La Olla se “enamoró” un poco de Colón y Los Palmeras. Incluso, al año siguiente abrió el sorteo con su celular haciendo sonar el “Soy Sabalero” de la cumbia de Santa Fe…(risas)

- Es que siempre tendemos, los sudamericanos, en ver qué es lo que se hace en otros lugares y en otros continentes lo que está bien hecho, sin valorarnos. Entonces, yo ví que Conmebol inauguró un proyecto en ese momento (N.de R.: 2019, hace referencia al formato “Final Unica”), porque vimos y estudiamos que una final sola en lugar neutral cambiaba las condiciones: de diez partidos finales de copas en Sudamérica, siete campeones eran quienes disputaban el segundo partido de local. En este partido neutral, a un solo partido, a 90 o 120 minutos, es a matar o morir. No hay dos opciones, no hay lugar para la especulación.

Inauguramos un sistema que nos pareció justo y que se reconozca el esfuerzo de los dos equipos con sus hinchadas. Y el momento que se vive el fútbol en Sudamérica fue reflejado cuando Los Palmeras empiezan a actuar y la respuesta de la gente. Creo que fue lo que repercutió…porque por más que uno vea shows muy buenos en otros lados del mundo, la respuesta del público nunca es igual. Por eso nuestro nuevo logo muestra que es una huella digital como se vive en Sudamérica. Se vive de una manera pasional y diferente en Argentina, Brasil…es algo pasional y diferente. Esa final de Colón impactó en el mundo entero. Romper el hielo de un discurso con algo icónico creo que volvió a mostrarle al mundo que nosotros tenemos algo que nadie puede replicar. A mi particularmente no me interesa copiarle a nadie y me encantan las cosas que son nuestras.