Anmat prohibió la venta de un caldo de carne por no contar con los registros sanitarios

El organismo de control lo decidió a partir de una investigación que se inició en Tierra del Fuego y se advirtió que no cumpliría la normativa alimentaria vigente.

Crédito: Gentileza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en todo el país de un caldo de huesos de res por ser considerado un producto ilegal al carecer de registros sanitarios. "Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: 'Caldo de huesos de res' marca Raíz Tierra, por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulado al consignar ser un alimento libre de gluten sin estar habilitado como tal, resultando ser un producto ilegal", se dispuso a través de la Disposición 2198/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial. En los fundamentos se indicó que "el alimento está en infracción del del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros sanitarios, estar falsamente rotulado al consignar ser un alimento libre de gluten sin estar habilitado como tal". La investigación de este caso se inició a partir de una información del Departamento de Registro y Control de Alimentos de Tierra del Fuego al alertar sobre las acciones realizadas en relación a la comercialización en plataformas de venta en línea de este caldo, el cual se promocionaría como alimento libre de gluten, que no cumpliría la normativa alimentaria vigente. ​ Foto: Gentileza El departamento fueguino realizó una consulta a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios - DIPA - del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, ya que la firma supuestamente estaba radicada en la Provincia. Sin embargo, el organismo bonaerense informó que tanto la razón social como el establecimiento y el producto son inexistentes en los registros provinciales. Frente a esta situación, el Departamento de Registro y Control de Alimentos de Tierra del Fuego denunció el caso ante el Sistema de Información de Vigilancia Sanitaria del SiFeGA. De esta manera, la ANMAT resolvió prohibir la comercialización del producto por considerarlo ilegal.

