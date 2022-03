Escándalo en Paraguay con la rapera estadounidense Doja Cat

Doja Cat es el nombre por el que se conoce artísticamente a la cantante estadounidense de 26 años Amala Ratna Zandile Dlamini. Dedicando su producción principalmente al rap y al pop, se mantiene en la escena desde 2012.

Uno de sus temas más conocidos, “Say So”, se estrenó en 2020 y alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

En los últimos días, luego de su participación en el Lollapalooza Argentina, Doja Cat llegó a Paraguay y volvió a estar en el foco de atención, pero en esta ocasión por cuestiones negativas.

Allí, la rapera se iba a presentar en el festival Asunciónico. Sin embargo, este evento se vio cancelado por fuertes lluvias. Las críticas de los paraguayos no sólo se detuvieron en este tema, sino que también cuestionaron su actitud en el hotel.

Varios de sus fanáticos la esperaron para saludarla en la puerta de sitio donde se hospedaba, a pesar de que las condiciones climáticas se iban complicando.

Al parecer, la artista rechazó todo tipo de gesto. No aceptó ningún regalo, tomarse una foto o, siquiera, detenerse a saludar a sus fanáticos. Esto ocurrió tanto a su llegada al hotel como después de su presentación. Precisamente, como el festival tuvo que ser cancelado, la cantante accedió a dar un show privado.

Más adelante, la misma artista subió una serie de publicaciones a Twitter en las que explicaba fríamente la situación. “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo”, “No había ni siquiera uno (con respecto a los fanáticos)” y “Hablen m***”, fueron los textos que enfurecieron más a los fanáticos.

This shit ain’t for me so I’m out. Y’all take care.