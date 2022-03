Video: Corea del Norte celebró el lanzamiento de su misil más potente en la historia

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, supervisó en persona el disparo de un "nuevo tipo" de misil balístico intercontinental y aseguró que su país está preparado para una "confrontación a largo plazo" ante Estados Unidos, informaron este viernes los medios estatales norcoreanos.

Pyongyang lanzó este jueves por primera vez desde 2017 un misil intercontinental a pleno alcance, que llegó más alto y más lejos que cualquier proyectil probado previamente por este país con capacidad nuclear.

La prueba del "nuevo tipo de misil balístico intercontinental", el Hwasong-17, se llevó a cabo bajo la "guía directa" del líder, indicó la agencia KCNA.

Kim aseguró que la nueva arma "desempeñará su misión como una poderosa disuasión ante una guerra nuclear" y "hará al mundo claramente consciente del poder de las estratégicas fuerzas armadas" de Corea del Norte, según declaraciones recogidas por este medio.

El país tiene "unas formidables capacidades militares y técnicas imperturbables ante cualquier amenaza militar o chantaje" y está "completamente preparado para una confrontación a largo plazo con los imperialistas estadounidenses", agregó.

El Hwasong-17 es un gigantesco misil balístico intercontinental (ICBM) enseñado por primera vez en un desfile en octubre de 2020 y definido como "misil monstruo" por los analistas.

Su primer ensayo provocó indignación entre los países vecinos y también en Estados Unidos, que decretó nuevas sanciones contra entidades y personas en Corea del Norte y Rusia acusadas de "transferir artículos sensibles al programa de misiles".

Los medios estatales mostraron hoy imágenes de Kim, con su habitual chaqueta de cuero negra y gafas de sol, caminando sobre la pista del aeropuerto frente al largo misil o celebrando con sus compañeros el disparo exitoso.

"El misil, lanzado desde el aeropuerto internacional de Pyongyang, se desplazó a una altitud máxima de 6.248,5 km y voló 1.090 kilómetros durante 4,052 segundos antes de impactar con precisión una área predefinida en aguas abiertas" en el mar de Japón, dijo KCNA.

BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.



Latest story: https://t.co/belL7EdPUl

(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr