Línea directa: "basura desparramada", "hegemonía" y otros mensajes

Basura y pestilencia

PATRICIA ROSA ROMERO DE B° SAN PANTALEÓN

"Vivo en calle Estrada al 5300. Es la segunda vez que protesto por la basura. Los contenedores están desbordados, todos los residuos esparcidos... Aparte de la gente del barrio, vienen autos de todos lados a depositar su basura aquí. Todos saben que hay dos contenedores en el patio del crematorio y vienen y arrojan sus desechos allí. Esa gran cantidad de desperdicios atrae a millones de insectos, virus, a toda clase de bichos, que generan pestilencias... Olor a podrido por la lluvia... Es tremendo, inhumano, vivir en las inmediaciones... Por tal razón, los vecinos del barrio no tenemos dónde dejar nuestros residuos y los perros rompen todo. Como hay mucho esparcido en el suelo, los perros acuden allí porque están muy hambrientos... Hago este mensaje para que el diario El Litoral nos dé una mano y refleje en sus páginas todo esto que nos está pasando, con los basurales que se forman. Además, que la Municipalidad, el intendente Jatón, que quiere a los animales, haga algo por estos pobres perros muertos de hambre... Es tremenda la cantidad que hay y sé que pasa algo semejante en todos los barrios. Le pido a la gente misma, al ciudadano, que sea más solidario con los animalitos. Hay quienes tiran comidas enteras, hamburguesas, fideos, etc. Por lo menos que las pongan en una bolsita aparte y que se la acerquen a los perritos. Son seres inocentes que están sufriendo mucho. Le pido al diario que envíen a un fotógrafo para que capte estas imágenes y que las publique, para que las autoridades correspondientes se hagan cargo. Sé que la Protectora no da abasto y tanta gente que trabaja por los animalitos tampoco. ¡¡Son muchos!!, se han multiplicado y están sufriendo mucha hambre y enfermedades".

Hegemonía

MARCOS BENAVÍDEZ

"Estados Unidos de Norteamérica está perdiendo su hegemonía mundial; y es porque los sistemas que lo mantuvieron en esa posición se fueron erosionando. El dólar ya no es una moneda fuerte. La economía norteamericana viene a los tumbos. China, Rusia, India y otros países han ido ocupando lenta e inexorablemente lugares de la economía en el mundo al cual ya no puede entrar EE.UU. El punto que llegó al hartazgo fue el Nord Stream 2 de Rusia hacia Europa. EE.UU. no podía permitir que el segundo ducto que construyó Rusia proporcione muchísimo gas a Europa, lo que iba a significar que perderían un gran cliente para comercializar gas a través de sus barcos. Entonces incentivaron a una marioneta como el presidente de Ucrania a solicitar la incorporación a la OTAN, lo que estaba acordado que eso no se haría por los acuerdos de Minsk. La invasión rusa fue provocada por los EE.UU. y la OTAN. Pero dejó al descubierto la desesperación y debilidades de un país que ya no será el sheriff del mundo. Rusia, China, India y otros países no se lo permitirán, y los norteamericanos lo saben".

Comunicación imposible

YOLANDA CANO, DE B° MAYORAZ

"Me quiero comunicar con Telecom y me es imposible. Te tienen todo el día con la musiquita y no atienden. ¿Qué hacen? Me están reclamando una boleta que ya pagué y quiero comunicarme para aclarar eso justamente: que la boleta ya está paga, si no me dejan sin servicio, ¡¡y no atienden!! ¡¿Qué pasa, nadie toma cartas en el asunto, y ellos hacen lo que quieren?!".

Abandono y desidia

SUSANA DE BARRIO CONSTITUYENTES

"No me explico cómo pueden existir los yuyales que hay en calle 9 de julio entre Suipacha y Junín. En plena recoleta santafesina, lugar muy concurrido. Uno pertenece al famoso edificio de la esquina de Suipacha y 9 de Julio, que ya forma parte del folclore santafesino porque nunca le encuentran solución... o no quieren hallarla. El otro yuyal está frente a una casa que está en venta, casi llegando a calle Junín. Los dos en la vereda que mira al oeste. ¿No hay inspectores que puedan comunicar esto a las oficinas pertinentes y obrar en consecuencia, con multas o haciéndose cargo y luego cobrar a los frentistas si corresponde? Otro tema es una gran tapa de metal que sobresale en la esquina de Suipacha y 4 de enero. Avanza sobre el asfalto y ha provocado roturas de cubiertas, entre ellas la de mi auto. Hice el reclamo correspondiente y hasta ahora no tengo respuesta. Esa tapa no se si pertenece a Aguas santafesinas o es una cámara de teléfonos de otras épocas. Hace mucho tiempo que está así. Soy consciente de que la ciudad tiene hoy muchas prioridades, pero jamás se vio este abandono. Yuyales, árboles sin podar o sin tratar que se caen con las tormentas, calles sucias... Es cierto que la deseducación a la que nos han llevado estos gobiernos hace que la gente tire de todo por cualquier parte, pero esa falta de compromiso de control municipal es un desatino. Lo que sí está al día es la "caza" de autos que no han fichado el estacionamiento medido. Gracias por este espacio".

Incidentes

JOSÉ LUIS BOCCO

"Soy de la ciudad de San Jorge. Los otros días concurrí al clásico viajando por la Autovía 19 y pase frente a Casasol donde había unos 300 hinchas de Unión, tipo 14,30 horas. Pues bien, unos diez policías redujeron la velocidad y el paso por el lugar por la presencia de estos hinchas. Nos salvamos de milagro de que nos destrocen el vehículo a piedrazos y patadas, pero observamos que otros no tuvieron la misma suerte. ¿A nadie se le ocurrió pensar que la gente de San Carlos, Frank, Sa Pereira, Humboldt, San Jerónimo Norte, podía y debía pasar por ese lugar? Después uno escucha de palabras del gobierno a través de sus funcionarios y de la policía que el operativo fue un éxito. Realmente una negligencia total y es realmente fortuito que no hubieran pasado cosas más graves. Con haber prohibido que los hinchas de Unión estén presentes en el lugar se solucionaba todo. ¿O seré que nosotros desde San Jorge debíamos ir vía Rosario por autopista dando toda la vuelta para llegar a Santa Fe? Son ineptos y no les interesa la gente... Otra cosa, el ingreso a la popular Norte fue un desastre... No se respeta al hincha que paga la cuota... no me respetan".