Preocupación en Chaco: se detectaron 23 casos de desnutrición en niños menores de 5 años

Fue a partir de un operativo sanitario liderado por el Centro Fundecch en la ciudad de Sáenz Peña. Atendieron a 105 menores y aplicaron 158 vacunas.

En la ciudad chaqueña de Sáez Peña, ubicada a unos 170 kilómetros de Resistencia se detectaron 23 casos de desnutrición en niños de 0 a 5 años. Fue a partir de un operativo socio sanitario llevado adelante por el Centro Fundecch, donde los niños fueron atendidos, recibieron cuidados médicos y vacunas. “No son estadísticas pero son probabilidades”, sostuvieron.

Los relevamientos fueron realizados por el Centro Fundecch, Zona Sanitaria VII, el área de Desarrollo Social de la provincia y el municipio local. Participaron 76 personas entre profesionales y voluntarios. La unidad móvil de la Familia Conin, quien llevan adelante el Centro Fundecch, atendieron a 105 niños menores de 5 años, llegando a 93 familias y a 3 embarazadas.

El operativo se realizó desde el 16 al 18 de marzo en tres barrios de la ciudad. 147 pequeños de entre 5 y 12 años, fueron atendidos. Se realizaron 35 consultas de obstetricia y 97 odontológicas y aplicaron 114 vacunas del calendario nacional y 44 contra el Covid-19. En el operativo se detectaron 23 casos de desnutrición, “uno grave, dos con déficit de talla y el resto con un cuadro leve”, contaron en Diario Norte.

El que está grave “tiene a su mamá con una enfermedad neurológica degenerativa y esos datos de contexto, que no son cuantitativos, son cualitativos y tienen que ver con las intervenciones in situ que permiten los operativos. Son situaciones urgentes, experiencias que no salen en los números, y casos en los que la familia no tiene un sentido de la gravedad o creen que no podrán acceder a un servicio, entonces el haber facilitado, escuchado e intervenido, son acciones que justifican todo el movimiento que implica armar las intervenciones en los barrios”, dijo Javier Peralta, coordinador del Centro Fundecch.

El Centro Fundecch es una Fundación sin fines de lucro, que trabaja desde abril de 2011 con el fin de erradicar la desnutrición infantil comenzando por Presidencia Roque Saenz Peña para extenderse en toda la provincia. El camión de la ONG atendió a 105 infantes de los cuales 23 tenían mala alimentación. Pero aseguraron que esos datos “no son una muestra estadística de lo que ocurre en la ciudad”.