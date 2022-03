https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reflexiones sobre la guerra y la futilidad de lo heroico

Por Alfredo Morelli

Por Alfredo Morelli (*)

La semana pasada le pregunté a un académico japonés si encontraba alguna responsabilidad de Ucrania en la guerra, me respondió con un no terminante. Yo imaginaba de forma contrafáctica lo que hubiera pasado si el presidente de Ucrania hubiera sido un experimentado político italiano. Recuerdo durante mis estudios en Italia, las palabras de mi profesor de historia Enio Di Nolfo cuando me dijo que la política era para los vivos, no para los muertos y que "por Italia pasaron todos, pero todavía estamos nosotros".

¿Valió la pena que el inexperto Zelensky inmolara a su país y a su gente por su pertenencia a la OTAN o a la Unión Europea? ¿No tenemos todos que aprender a convivir con nuestra realidad geográfica y política?

Quiero ser claro, los países no hacen lo que quieren sino lo que pueden; vivir al lado de una gran potencia no es sencillo, es un enorme desafío y requiere aprender, como lo hicieron Canadá y México; como lo hace el sudeste Asiático con China, nosotros con Brasil. Los deseos de la población no deben ser determinantes para un político que supuestamente conoce mejor. Tampoco supo Zelensky federalizar la gobernanza de un país dividido. Si viajo en un auto pequeño, por la derecha, llego a una esquina y aparece un colectivo, ¿sigo de largo porque tengo derecho de paso o freno?

Llegará la paz, y Zelensky aceptará las condiciones de rendición que serán las mismas del comienzo de la guerra. La única diferencia es que habrá costado miles de vidas y el país estará destruido. "¡O juremos con gloria morir!" la falsa promesa de lo heroico que es incentivado por quienes no están en la batalla. En pocas palabras, una guerra inútil.

(*) Diplomático, ex embajador en Singapur y Malasia.

