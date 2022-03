Chilavert se metió en la polémica con Doja Cat: "Tu no has ganado nada"

La rapera estadounidense Doja Cat criticó a través de las redes sociales a Paraguay por su trunca estadía en ese país y la imposibilidad de realizar su show.

La artista tenía previsto un espectáculo en el festival Asunciónico sin embargo se canceló por fuertes lluvias. Ante esta situación, la norteamericana de 26 años no quiso salir a saludar a los fanáticos que llegaron hasta el hotel donde se hospedaba, lo que despertó la crítica de los guaraníes.

Para peor, Doja Cat tuiteó en su perfil oficial: “Esta mierda no es para mí, así que me voy. Cuídense todos”.

This shit ain't for me so I'm out. Y'all take care.