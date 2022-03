https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.03.2022 - Última actualización - 15:16

15:12

Sonia Chammah presentó su nuevo single, parte de su próximo álbum; en la canción repasa las diferentes emociones de los tiempos pandémicos. Con esta excusa, El Litoral conversó con la artista, productora y docente, a fin de conocer más sobre sus proyectos y las ideas que los animan.

Lanzamiento discográfico Sonia regresa en un mundo "Tan frenético" Sonia Chammah presentó su nuevo single, parte de su próximo álbum; en la canción repasa las diferentes emociones de los tiempos pandémicos. Con esta excusa, El Litoral conversó con la artista, productora y docente, a fin de conocer más sobre sus proyectos y las ideas que los animan. Sonia Chammah presentó su nuevo single, parte de su próximo álbum; en la canción repasa las diferentes emociones de los tiempos pandémicos. Con esta excusa, El Litoral conversó con la artista, productora y docente, a fin de conocer más sobre sus proyectos y las ideas que los animan.

Sonia Marisa Chammah presentó en todas las plataformas digitales “Tan frenético”, nuevo single que se convertirá en parte de “7 vidas”, su quinto trabajo discográfico. “Luego de la introspección a la que de un modo u otro nos empujó inexorablemente la realidad tan de ciencia ficción que nos atravesó estos dos años, impensable, ”impredecible”, casi un chiste grotesco... Ahora parados aquí ya en el 2022 habiendo transcurrido un año del siniestro, luego del miedo, el dolor, las pérdidas, la incertidumbre… quizá vamos teniendo un tiempo de detenernos, tomar distancia y mirar realmente viendo, ya sin desesperación”, dice la presentación.

Con esta excusa, El Litoral conversó con Sonia para adentrarse en su música, sus proyectos paralelos y su manera de comprender el arte.

Clima de época

-Lo nuevo es “Tan frenético”, que de alguna forma es el primer single pospandémico; que tiene una cosa como distópica, medio de ciencia ficción en algunos pasajes. ¿Cómo Bueno cómo surge esta idea, un poco inspirada por esta época?

-Viste que todas estas cosas, toda esta situación de la pandemia (y ahora de la guerra) hizo que todas estas cuestiones conspirativas, y esas segundas líneas de pensamiento que están por todos lados por Internet afloren: todo esto de que las vacunas son interactivas, que son un método de control, que se viene el fin del mundo, y que los aliens... Todo empezó a aflorar mucho más, muy a flor de piel.

La cabeza de la gente explotó: ya veníamos estallados, surfeando la economía, el terrorismo: siempre hay algo, es una película; el mundo vive sobre el nudo de la película constantemente. Es como que no se termina nunca, y todo es muy loco, uno no sabe bien qué pensar. Es todo muy loco: entre la ciencia ficción y la realidad no hay ninguna diferencia, todo puede ser posible. Y esa es la idea de la canción.

-Obviamente la compusiste en el último tiempo. Estás trabajando en lo que va a ser un próximo álbum, que se llamará “7 vidas”.

-Sí, lo vengo cocinando desde la pandemia, desde el claustro más acérrimo en Capital Federal que tuvimos. Creo que esto de intentar hacer que algo suene homogéneo después de todo esto es imposible. Mucha gente me pregunta por qué las canciones son tan eclécticas. Y sí: imaginate por todo lo que pasamos, las canciones no son más que el reflejo de lo que te está pasando o de lo que querés pasar. Desde “Inmensidad”, que es un tema de piano, que se hizo en plena pandemia (o sea que todos los músicos por separado han grabado sus cosas) y quedó una canción tan hermosa de una noche fría; de una necesidad de contactarse con algo más con algo superior, o con la vida. Estaba con problemas personales muy impresionantes, que no fui la única a la que le pasó; generalmente tendemos a socializar, o vernos, o hacer algo para poder canalizar nuestros problemas, y en ese momento era una cosa bastante bizarra.

-Había que afrontar muchas cosas solo.

-Por supuesto, una locura, estando en pareja o solo, el divorcio; imaginate todo lo que pasó. Y me decía alguien que por ahí después apareció “Vuelvo a cero”, quizás como más juguetón: un pop-punk, una onda más Blondie, que juega con el rock pero es mucho más pop.

“Mis ojos” ya venía de antes de la pandemia, había quedado afuera de “Sentimiento” y entra en este disco. Y ahora aparece “Tan frenético”, que es una canción perfecta pospandemia (aunque la pandemia todavía está) y preguerra: es una locura. Yo no puedo creer lo que estamos viviendo, pero hay que seguir para adelante y abrir los ojos.

Todo el álbum tiene una secuencia interesante. Otro tema que estamos haciendo es “Hija del rigor”, que es un tema que todavía no salió (pero que va a salir), bien power, que habla sobre la violencia en los hogares, es un relato real: la violencia hacia una madre de familia.

Y después cuestiones que sean más catárticas. Vamos a ver cómo siguen el resto de las canciones en esta situación, pero hubo un montón de cosas que se fueron haciendo: de hecho no en este álbum, sino como una colaboración con un productor español, Lluva, grabé cosas para España; y más pop en inglés para un sello discográfico de Inglaterra. Todo esto permite ver otro juego, hay otras cartas que se están repartiendo ahora en mi carrera.

-Este sería tu quinto disco solista, en una década de trabajo. A nivel identidad musical, ¿sentís que podés decir: “Bueno, soy esto, voy por acá”, o seguís en una búsqueda constante?

-Puedo decir que hacemos una especie de pop-punk, pero me permito jugar con otras herramientas y salir a respirar hacia otros géneros. Meter la creación en una sola bolsa es un tema de marketing, más de sellos. Como nosotros nos movemos con un sello de afuera que nos permite hacer mucho lo que queremos, y tengo mi propia productora, no necesitamos ir marcando el terreno hacia ese lugar, hacia donde nos dicen. Entonces nos damos el lujo de que “Inmensidad” sea una canción de piano y voz, que te motive, que te emocione; permite que el género se abra hacia otra gente que no lo escucha: nuestro público es muy amplio.

Vínculos

-Parece que fue hace un montón, pero “Sentimiento” estuvo nominado para el Gardel 2019. Fue un momento de reconocimiento, estabas tocando esas canciones, después vino todo lo otro. ¿Cómo viviste todo ese proceso desde que salió, fue un disco reconocido, y quizás no terminar de tocarlo en vivo todo lo que querías?

-A “Sentimiento” lo tocamos un montón; incluso durante la pandemia fuimos cocinando los streamings. Tuvimos la suerte de hacer un streaming presencial, o sea que hubo gente, separada de nosotros, que nos vio, y estaba lleno. Y veníamos tocando “Sentimiento” antes de que salga: planté el terreno a ver cómo la gente les gustaban los temas, les gustó, funcionó.

Es un disco que quizás si no nos hubiera agarrado la pandemia hubiese volado un poco más, pero no lo abandonamos; seguimos trabajando sobre el disco, seguimos descubriendo cosas: un tema como “Déjalo ir”, que es un lento, tuvo muchísima repercusión. Lo que sí sentimos un poco es este cambio brusco en los lugares para ir a tocar, en las radios: veníamos de estar mucho más presentes en las radios y un montón de lugares, y todo lo de la pandemia lo deshizo, hubo una marcha atrás en un montón de cuestiones que se venían haciendo con los artistas. Pero bueno, hay que volver a tomar fuerza y pegar el salto.

-En tus discos en general participa gente muy variada; mucha del palo más punk rocker pero otra no: desde Attaque 77 a músicos que tocan habitualmente con Hilda Lizarazu, a gente histórica del “Clan Ramone” como CJ o Daniel Rey, que colaboró siempre con Dee Dee; Breiti de Die Toten Hosen. ¿Cómo se hace esa red de amistades o de contactos, y cómo se pasa a decir: “Bueno, sí, toco en tu disco”?

-Eso también se fue dando un poco por cómo fui tocando, la gente que fui conociendo, de una manera muy genuina; gente se copó, que le gustó el tema, que lo revisó, que quiso participar: todo muy natural. Entonces es muy difícil responder cómo hice: les pedí, les mandé el tema, un poco seguí mi impulso. Ahora por ejemplo en “Tan frenético” o en las ideas de temas por venir, quería dejar un poco de ir buscando tantos invitados y que sea un poco de la banda, que es Intensos. Que esté mucho más presente del disco.

Ahora tengo apalabradas muchas artistas femeninas: Pat Coria, Mariana Bianchini (que ganó el Premio Gardel en el 2019), Andrea Álvarez... algunas artistas más con las cuales estoy hablando para que participen en este disco. Porque cada disco es una historia. Tengo ganas que de que participen otros artistas, pero tengo que buscarles la canción donde quedaría bien.

No hay que olvidar que tenemos nuestra productora, y lo pensamos de cero: nadie nos dice cómo tenemos que hacerlo. Entonces es un trabajo doble, triple.

-Está bueno darse un espacio con la banda después del distanciamiento que pasó.

-Claro: quiero que estemos más unidos, que participen más, que estén dentro de los videoclips; porque si bien es un trabajo solista tengo una banda estable. Quiero que se arme esa hermandad y estar más unidos. Las participaciones quizás sean más vocales que instrumentales.

Aprendizajes

-Después de tu primera banda y antes de tu trabajo solista, anduviste viviendo y tocando en Suecia, Gran Bretaña, España y Estados Unidos. ¿Qué experiencias te dejaron esos años tan viajados?

-Un montón. El hecho de poder expresar todo esto de esta manera, las letras de las canciones (“Envenenado”, “El viaje”, “Intenso”): hay mucha historia de vida en esas canciones. Si no hubiera pasado por todas esas transiciones de haber vivido en otro lugar, haber sido inmigrante, haber sido clandestina, ilegal (risas): amenazados de que te iban a echar; tantas cosas fuertes del lado del inmigrante, del laburante y del compositor o artista; y del lado humano. Creo que eso me fue formando como persona: soy demasiado sensible y lo puedo volcar en este tipo este de trabajo que es la música.

Y enseñar, porque soy docente: enseño a que la gente puede expresarse y crear. Doy clases de canto, de composición; también de inglés: viví allá muchos años y me permitió entender la fonética y cómo expresarse si quieren cantar un canción de tan grandes artistas de afuera. A la gente le llega la música y no sabe qué está diciendo; y es re loco: hay algo que el tipo supo transmitir desde la música, pero hay una letra atrás, y una forma de decirlo y una expresión, un montón de cuestiones.

Trato que todo sea como muy artístico: es impresionante ver como la gente viene a buscar una clase de canto, de composición, y como mejora su relación consigo misma. Es muy loco porque quizás no lo sentís vos mismo lo hacés, desde afuera se puede ir viendo tu transformación.

-No es una cosa de pura técnica, transforma también a la persona.

No, porque el tema de la técnica sirve para la afinación; pero el modo de expresión y lo que querés decir es tan importante como afinar, o más. Hay gente que no afina y son famosos: porque saben cómo decir lo que tienen que decir, o llegarle a la gente como lo dice. Bob Dylan o Fito Páez no son malos cantantes, tienen un montón de recursos en su forma de decir, más hablada: cada uno tiene su estilo.

-En la composición no es solo tampoco el yeite de “la rima que caiga acá, el puente acá, el estribillo”.

-No, para nada. Hay una parte técnica que es interesante saberla, pero hay otra parte que nada que ver: tenés que moverte, decir, convencer, interpretar: hay una parte más actoral, y más espiritual si se quiere; a pasar por dentro de uno la historia y contársela a alguien. En todo esto de viajar, también estudié profesorado de yoga; no es que sea una mina tranquila y no haga disturbios; pero toda esa parte filosófica hizo que tenga muchas reflexiones sobre cómo cada uno se plantea la vida y la cómo la cuenta. Y salir del eje de la única percepción, trato de enseñar eso. Un poco el teatro (que estudié) también tiene esa maravilla: de ser otra persona por un momento y vivirlo. En la música pasa lo mismo si cantás una canción de otra persona; pero se juegan otras cuestiones emocionales.

Más equidad

-Organizás La Poderosa Festival Feria. ¿Qué nos podés contar de ese encuentro?

-La Poderosa fue justo antes de la pandemia, un movimiento para generar más trabajo para las mujeres; más inclusivo en realidad, porque la idea era que sean solo mujeres: la idea era que fuera inclusivo: que trate de que todo el mundo tenga una posibilidad de trabajo; pero que hubiera en este caso al revés: un poquito más de cupo femenino. Porque porque a raíz de una historia personal de toda la vida, uno se da cuenta que hay un problema que golpea a los dos géneros, tanto a los hombres como a las mujeres; afecta mucho esto de que muchas veces la gente no puede elegir separarse o salir de una situación difícil, por una cuestión de que uno de los dos no tiene suficiente trabajo o no puede tener un espacio para poder criar a los hijos tranquilo. Esto pasa en ambos lados, y el tema de que la mujer está tan complicada es una cuestión estadística: gana menos plata, tenemos menos posiciones formales de trabajo. Artísticamente es mundial, eso no pasa nada más acá: en Europa el 1 % de las mujeres ocupan espacio de cabecera en los recitales; el 5 % está en festivales. Imaginate lo que pasa en Latinoamérica, y no exclusivamente en Argentina.

En La Poderosa lo que se hizo fue colocar ferias donde la mayoría puedan tener un puesto de trabajo donde vender sus cosas, sus creaciones, y además haya grupos liderados por artistas femeninas que puedan tocar en vivo, o que tengan la posibilidad de mostrar todo lo que hacen. Lo hicimos desde un lado más inclusivo a que sea una cosa de discordia. Nada que ver: lo que se generó fue una cuestión más pacífica de que esto nos beneficia a todos, el que podemos estar más tranquilos.

-Y sin las tensiones de cuando salió la Ley de Cupo, cuando algunos agregaban nombres para cumplir con una formalidad.

-Y porque tuvieron cola de paja, y porque han hecho cualquier barbaridad muchas veces. Pero la realidad es que tuvimos que escuchar un montón de delirios: que no éramos artistas, que no hacíamos las canciones, que no éramos buenas músicas. Hay muchas artistas excelentes, pero la historia, la cultura y el espacio fue muy difícil de cubrir. Porque las mujeres también tenían hijos, se casaban, un montón de cuestiones que hicieron difícil que la mujer sostenga tantos años de trabajo para llegar a un lugar en el arte, donde pueda vivir de eso.

De todos modos busco el lado conciliatorio de todo esto, y que sea más equitativo. Eso fue La Poderosa que fue todo alrededor de Latinoamérica: hicimos un Festival en plena pandemia, con artistas de Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Puerto Rico. Fue muy interesante lo que pasó, y lo que descubrimos, hermoso.

La idea es continuar con eso; lo extraño, tengo ganas. Estamos tratando acá con Pablo Noguera (que está trabajando en la parte de comunicación) relanzar la productora Ay Música en septiembre, y también La Poderosa. Va a ser algo grande.

Imprevisible

-Estamos empezando el año. ¿Cómo ves tu 2022, hasta donde se puede planificar?

-Mi planificación es una serie de sueños que me gustaría que se logren. Uno va viendo el paso del mundo. Creo que este año vamos a finalmente terminar con el álbum, lanzándolo a través de singles; y después vamos a intentar hacer lo que podamos a nivel shows y prepararnos para poder viajar: tenemos algunos shows en el interior. Y después se verá: ahora estoy trabajando para músicos europeos y ni siquiera sabía que esto iba a suceder. Vamos a ver qué pasa, pero en principio creo que el 2022 es un año de reorganización, re-orden, por todo lo que está pasando en el mundo. Esperemos estar acá para finales de año (risas).

-Esperemos que no haya un holocausto nuclear antes de fin de año.

-Sí, totalmente (risas). Me río porque es como el tema “Tan frenético”. Abrieron las puertas de la pandemia y salieron todos locos a la calle a hacer todo, a tomarse toda la cerveza, a comer todo, ver todos los shows. Todo es una locura, todo hay que hacerlo ya. Creo que va a ser todo muy desordenado por un tiempo.