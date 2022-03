Estas son las imágenes seleccionadas para el World Press Photo 2022

El concurso World Press Photo ha anunciado este jueves los premios otorgados por primera vez por zonas geográficas y no solo por categorías. Los ganadores son 24 autores de 23 países procedentes de lo que el jurado denomina “seis regiones”. Son estas: Asia, África, Europa y Sudeste Asiático y Oceanía, América del Norte y Central, y Sudamérica. Se trata del nuevo modelo de selección de esta fundación holandesa, que otorga también la Foto del Año.

