Aseguran que Mauro Icardi despidió al guardaespaldas de Wanda Nara por celos

El futbolista decidió prescindir de los servicios del hombre que era el encargado de la seguridad de su esposa.

Wanda Nara con Agustín Longueira, el ex guardaespaldas. Crédito: Gentileza

Mauro Icardi despidió al guardaespaldas de Wanda Nara, Agustín Longueria. Según trascendió, lo que llevó al futbolista a tomar la decisión fueron los celos que sentía por el acercamiento que el guardia de seguridad tuvo con su esposa cuando viajó a Buenos Aires.



Agustín Longueira explicó en un audio de WhatsApp: “A mí me contratan para ir a buscarla a Ezeiza y después de ahí fueron programando las fechas de los lugares a los que tenían que ir. Una sola noche me quedé en la casa en otra habitación. Fue después de la fiesta privada que le hicieron a Wanda. Yo fui al lugar con ellos y yo fui a la casa donde hubo una previa con las amigas y yo me quedé abajo”.



“Él se quedó a dormir en la casa de Wanda, en el cuarto de al lado, pero ‘oh, casualidad’ que al otro día lo echaron”, comentaron al dar a conocer la noticia.



Longueira es un hombre de 32 años, oriundo de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Es custodio y, en el pasado, fue parte del Regimiento de Granaderos a Caballo. También fue guardia de seguridad de un boliche y cuidador del Aeroclub en el aeródromo de su ciudad. Hasta hace unos días fue el guardaespaldas de Wanda Nara.