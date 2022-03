El alumno contra el maestro y el recuerdo del "Turbo" y "Cari Cari"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue el choque entre José Néstor Pekerman, el entrenador de aquélla selección juvenil campeona del mundo en Malasia que tenía a un chiquilín Scaloni jugando de lateral derecho. Los venezolanos no olvidan a Héctor González y Daniel Noriega, que pasaron por el Colón y Unión.

“Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”. Es el grito de aliento más escuchado. Y en una Bombonera que no tiembla porque late, los argentinos le dieron la despedida a esta selección de Scaloni que disputó su último partido oficial antes de afrontar el Mundial de Qatar. Muchos se preguntan –nos preguntamos- si será o no la última vez que veamos a Messi con la camiseta argentina en un partido oficial en la Argentina. Para eso debería darse algo que no creemos –al menos este Enviado de El Litoral- porque si algo hace feliz a Messi, desde siempre pero mucho más en estos últimos tiempos de penurias en el Barcelona y sensación de no felicidad en el PSG, es venir a la Argentina a ponerse la celeste y blanca.

* * * * *

Familias y mucha gente joven identifica al público de la selección. Siempre fue así, pero en estos últimos tiempos parece que este proyecto de Scaloni, la renovación que ha tenido el plantel prendió en un público que, insisto, es el habitual e histórico de la selección. Muchos habrán llegado a este templo del fútbol que es la Bombonera por primera vez para ver a Messi; otros ya se sienten “hinchas” de la selección y la siguen a todas partes. A diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, se juega siempre a cancha llena. No importa que sea un partido oficial, un amistoso o que los puntos en juego no modifiquen ni definan absolutamente nada. Y mucho tiene que ver Messi.

* * *

Quizás, en esto se pueda marcar alguna diferencia con lo que pasaba con Maradona. No sirve de comparación, porque los argentinos amamos a Maradona. Pero recuerdo esos partidos previos al Mundial de México, cuando Maradona y Passarella viajaban a jugar esos amistosos que se jugaban en la cancha de Vélez o de River ante selecciones de esta parte del mundo, con 20.000 personas en las tribunas. Y con suerte 20.000. Estadios semivacíos. Es que no creían en aquél equipo del Narigón.

* * * * *

Los colegas venezolanos se acercaban a este Enviado de El Litoral para preguntar cuál había sido la imagen que dejaron el “Turbo” Héctor González en Colón y “Cari Cari” Noriega en Colón y Unión, respectivamente. “El ‘Turbo’ fue gran figura en la victoria más importante de la historia de Venezuela. Fue el famoso ‘Centenariazo’, cuando le ganamos a Uruguay 3 a 0. La ‘rompió. Y en cuanto a ‘Cari Cari’ apareció en un juvenil con muchas ganas y parecía que iba a tener una trayectoria brillante, con trascendencia europea. Después no fue tan así. Pero en su momento era el jugador de más futuro en Venezuela. ¿Si podremos jugar algún Mundial?, creemos que sí. Con un Mundial de 48 equipos, el objetivo está puesto en el que viene”, comentaron.

** * * *

No descubro nada nuevo si digo que el más ovacionado fue Lionel Messi cuando se dieron conocer los nombres de los jugadores, pero ahí nomás el que le siguió en afecto fue Angel Di María. Es increíble como cambió radicalmente la opinión de todos. Di María era un jugador cuestionado. Su actuación en la Copa América y el gol a los brasileños que nos dio el título, hizo que conquistara al público futbolero argentino. También fueron ovacionados De Paul, Paredes y el técnico Scaloni, entre otros.

* * ** *

Otra de las grandes ovaciones se la llevó Pekerman, el entrenador de Venezuela. El presidente de la Afa, “Chiqui” Tapia le entregó una plaqueta en reconocimiento al extraordinario trabajo que desarrolló en las selecciones juveniles a partir de 1995. Precisamente, en el Mundial de Malasia en 1997, dirigió a Lionel Scaloni, a quién ahora le tocó enfrentar. Sacaloni jugó de marcador lateral, se recuerda un gol marcado en uno de los encuentros de aquél torneo en el que Argentina salió campeón ganándole a Uruguay, el equipo de Víctor Púa que tenía como arquero al actual entrenador de Unión, Gustavo Munúa. En esa selección argentina jugaba Martín Perezlindo, otro de los campeones mundiales surgidos de las inferiores de Unión, al igual que Pumpido y Luque, estos últimos en mayores. Perezlindo, en ese torneo, le convirtió uno de los goles de la victoria ante Brasil en semifinales.

* * * * *

Más allá de que el público alentó a Argentina, ocurrió un hecho inevitable: en el sector donde va la “12”, estuvo la “12”. Así, minutos antes del inicio del partido comenzaron a alentar a Boca. Fue un ratito nada más, pero se hicieron sentir y marcaron presencia en su propio y habitual territorio.

* * * * *

Ya la selección de Venezuela no es la cenicienta como en otros tiempos. En nuestro caso, basta con recordar lo que pasó en 1975, en el Sudamericano (actual Copa América). En Rosario, le metimos 11. En ese equipo había muchos jugadores del fútbol santafesino, porque el flaco Menotti había armado una selección con jugadores del interior (preferentemente de Santa Fe) para disputar aquél torneo.

* * * * *

Una falla organizativa se dio con el apresuramiento por detonar los fuegos de artificio. Ocurrió cuando salieron a la cancha los jugadores que se sentaron en el banco de suplentes, no en el momento en que aparecieron los equipos. Los árbitros y los jugadores de Venezuela esperaron en el sector central de la cancha que aparecieran Messi y compañía para ingresar al campo de juego. Ya no quedaban fuegos artificiales para iluminar la noche porteña.

* * * * *

Fabio Santana es un ex combatiente de Malvinas y en este año en que se cumplen los 40 años de aquella guerra, cantó a “capela” las estrofas de nuestro Himno. Es increíble, pero cantado a “capela”, por la mitad o simplemente con la música, el Himno emociona y despierta el nacionalismo como nada ni nadie. Muchas lágrimas se derramaron en el momento de cantarlo. Como siempre.

* * * * *

A los 30 minutos del primer tiempo se produjo una notable jugada de Messi, quien luego de un par de rebotes logró rematar al arco y la pelota rebotó en un rival que se arrojó al piso para evitar la casi segura conquista del 10 argentino. El árbitro esperó el chequeo del VAR, porque quedaron dudas si la pelota no había pegado en la mano del defensor venezolano. No necesitó ni siquiera ir a ver el monitor, porque le avisaron que no había sido penal.

* * *

“La Scaloneta, la p.. que lo parió”, fue otro de los gritos de la hinchada. Scaloni se metió decididamente en el corazón de la gente que reconoce el trabajo que viene realizando con este equipo, los 30 partidos invicto que lo convierte en el seleccionado con la mayor cantidad de partidos sin perder en el mundo. El mayor invicto en la historia en nuestro país sigue siendo el de la selección del Coco Basile, que llegó a 33 partidos.