https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 26.03.2022 - Última actualización - 12:17

11:58

La soprano finesa vuelve a Rosario para uno de los dos shows que dará en la Argentina, en el marco del Raw Tour. Como soportes estarán Pulso Crítico y la rosarina Mica Racciatti con su Set Eléctrico. Anticipando su desembarco, El Litoral contactó a la cantante para hablar de su disco “In the Raw”, su homenaje a las víctimas del ARA San Juan, el proyecto paralelo “Outlanders” y sus vivencias de aislamiento.

“A fines del año pasado me sentía súper cansada, con burn out y sin energía. Ese fue el punto cuando comencé a escribir las letras de este álbum. El proceso fue doloroso, pero superar tales sentimientos y desafíos me hizo más fuerte”, cuenta la Turunen. Crédito: Gentileza Tim Tronckoe

“A fines del año pasado me sentía súper cansada, con burn out y sin energía. Ese fue el punto cuando comencé a escribir las letras de este álbum. El proceso fue doloroso, pero superar tales sentimientos y desafíos me hizo más fuerte”, cuenta la Turunen. Crédito: Gentileza Tim Tronckoe

El 21 de abril, en el teatro El Círculo Tarja: un renacer crudo y visceral La soprano finesa vuelve a Rosario el 21 de abril para uno de los dos shows que dará en la Argentina, en el marco del Raw Tour. Como soportes estarán Pulso Crítico y la rosarina Mica Racciatti con su Set Eléctrico. Anticipando su desembarco, El Litoral contactó a la cantante para hablar de su disco “In the Raw”, su homenaje a las víctimas del ARA San Juan, el proyecto paralelo “Outlanders” y sus vivencias de aislamiento. La soprano finesa vuelve a Rosario para uno de los dos shows que dará en la Argentina, en el marco del Raw Tour. Como soportes estarán Pulso Crítico y la rosarina Mica Racciatti con su Set Eléctrico. Anticipando su desembarco, El Litoral contactó a la cantante para hablar de su disco “In the Raw”, su homenaje a las víctimas del ARA San Juan, el proyecto paralelo “Outlanders” y sus vivencias de aislamiento.

La internacionalmente reconocida soprano finesa Tarja Turunen vuelve a la Argentina, su patria por un década, para realizar dos únicas presentaciones, en el marco de su Raw Tour. Un día antes de presentar su disco “In the Raw” en el Teatro Broadway de Caba, la cantante de formación clásica brindará un show el jueves 21 de abril a las 21 en el teatro El Círculo de Rosario (Laprida 1223). Las bandas soportes serán Pulso Crítico (que también estará en el concierto capitalino) y la rosarina Mica Racciatti con su Set Eléctrico. Las entradas están a la venta por sistema Ticketek.

A la par de su carrera como cantante de metal sinfónico (que comenzó en sus nueve años como rostro y voz de Nightwish, antes de desarrollar su extensa carrera solista), Tarja desplegó su talento como soprano clásica (su última visita a Rosario fue con el proyecto camarístico Noche Escandinava) y propuestas “intermedias”, como sus álbumes navideños y sus giras “Beauty and the Beat”, con orquestas y su entonces baterista Mike Terrana. En los últimos tiempos, ha trabajado en “Outlanders”, una propuesta que une su particular voz con estructuras electrónicas y la participación de diferentes guitarristas.

El Litoral pudo contactarse con la vocalista para conocer más sobre varias de estas novedades, sus vivencias pandémicas y sus ganas de reencontrarse con uno de sus públicos más fieles.

“Ahora que la verdadera gira está por delante, se siente irreal hacer las maletas después de tanto tiempo”, afirma sobre la posibilidad de retomar plenamente la actividad.Foto: Gentileza Tim Tronckoe

Al natural

-¿Cómo fue el proceso de composición de “In the Raw”?

-Me encontré a mí misma como “en bruto” (in the raw) mientras trabajaba en las composiciones y la producción del álbum. Necesito más o menos tres años entre los lanzamientos de álbumes en general. Solo porque soy yo quien está trabajando y produciendo los discos y girando mucho con cada uno de ellos. Las giras solo con un disco me llevan dos años y no puedo sacar canciones mientras estoy de gira. Necesito sentirme tranquila e inspirado en casa, donde suelo escribir canciones entre todas las giras. Para el álbum “In the Raw”, la historia fue la misma. Llevó dos años escribir las canciones y otro más juntar todo antes del lanzamiento final.

Quería mantener el sonido del álbum más crudo que en mis discos anteriores, especialmente en lo que respecta a las guitarras eléctricas. Los primeros demos de las canciones escritas al principio del proceso de composición sonaban crudas, pero me gustó la energía y el sentimiento de este sonido, así que decidí mantenerlo durante todo el álbum. Un sonido que no sería pulido y sobreproducido. Deseé que las guitarras estuvieran en mi cara, apoyando mi gran voz. Trabajé muy duro con mi ingeniero de mezclas Tim Palmer para hacer esto correctamente, porque era algo nuevo tanto para mí como para él. Ahora la banda apoya mi voz y me encanta.

-Dijiste que la honestidad de las letras te hacía sentir desnuda, pero satisfecho con lo que lograste. ¿Sentís que es tu disco más personal en ese sentido?

-Sentí que era la única forma de ir esta vez: personal. A fines del año pasado me sentía súper cansada, con burn out y sin energía. Había estado trabajando demasiado duro durante los últimos años y de repente no me quedaba energía. Me dio mucho miedo. Ese fue el punto cuando comencé a escribir las letras de este álbum. No sabía con certeza si era capaz de hacerlo, para ser honesta. Pero lo hice. El proceso fue doloroso, pero superar tales sentimientos y desafíos me hizo más fuerte. ¡La música tiene mucho poder! ¡Es asombroso! Entonces, sí, el álbum es muy personal para mí, pero todavía espero que mis oyentes puedan encontrar mis canciones inspiradoras y encontrar su propio significado para ellos. Por eso siempre tiendo a escribir las letras abiertas para que puedan tener esa libertad.

Emociones

-Escribiste “Spirits of the Sea” inspirado en el hundimiento del submarino ARA San Juan en Argentina. ¿Cómo te afectó ese evento?

-Recuerdo seguir la noticia en el momento en que sucedió con mucha tristeza. Cuando buscaba inspiración para las historias y letras de mi disco, encontré nuevamente la noticia de este lamentable suceso. Me inspiró a escribir la letra de la canción “Spirits of the Sea”. Soy buceadora y he estado buceando fuera de los naufragios de barcos hundidos, por lo que el mundo submarino está muy cerca de mi corazón. Además, quería escribir sobre esto ya que había estado viviendo en Argentina durante muchos años y amaba mi vida allá.

-En el disco participaron varios invitados, como los cantantes Björn Strid de Soilwork, Cristina Scabbia de Lacuna Coil y Tommy Karevik de Kamelot y Seventh Wonder; y el músico brasileño Carlinhos Brown. ¿Cómo fue la convocatoria a cada uno, y la elección de la canción en la que participan?

-Cuando terminé la producción de cada una de las canciones del álbum, decidí convertir algunas de las canciones en duetos. En algunas ya había grabado mi propia voz, pero sentí que necesitaba un compañero de dueto en ellas. Ninguna canción fue compuesta como dueto, de todos modos. Estaba pensando en estas tres grandes voces: todas muy diferentes entre sí, y todas ellas encierran un don emocional. Como yo misma estoy produciendo mis discos, elijo a los intérpretes de cada una de mis canciones, así que también elegí a los cantantes de estas canciones en particular. Siempre depende de la canción y de lo que se necesite.

Encierro y apertura

-Empezaste el Raw Tour en 2019, luego tuvo que ser interrumpido por la pandemia. ¿Cómo viviste ese momento de incertidumbre, como artista y como persona?

-Fue realmente extraño abrazar a mi equipo y a los miembros de la banda y desearles lo mejor sin saber cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que nos volvamos a ver. Nunca había dejado de hacer giras en toda mi vida, desde que comencé mi carrera profesional hace 26 años. Fue muy difícil entender que ya no se me permitía cantar. Mi objetivo y deseo de toda la vida ha sido hacer feliz a la gente con mi voz y mi música. No me deprimí como muchos de mis colegas, sino que encontré fuerzas en mi familia, amigos y música. Los primeros meses fueron difíciles, pero luego entendí que no puedo luchar contra el universo, así que me rendí. En el momento en que hice eso, comencé a inspirarme nuevamente y muchas cosas hermosas comenzaron a suceder.

-Durante el aislamiento te mantuviste en contacto con tus fans en vivos de Instagram, donde elegiste a algunos de diferentes países para charlar. ¿Cómo se vivió en la distancia ese amor y fidelidad de tu público?

-Afortunadamente tenemos la tecnología para mantener el contacto en estos días. Me mantuve en contacto con mi familia en Finlandia durante la pandemia también de esta manera. Mis fans estaban súper emocionados de charlar conmigo y seguiré haciendo estas charlas en el futuro también, porque me gusta hacer que el día de alguien sea un poco más brillante y contagiar felicidad. Un poco de alegría al final del día significa mucho.

-¿Cómo fue reencontrarse con la banda y el staff para poder planear el regreso de las giras?

-Hicimos pocos shows el año pasado con la banda durante la temporada europea de festivales, pero solo unos pocos. De todos modos, el sentimiento general era que todos habíamos extrañado el mundo de las giras y la unión. Somos una familia en gira. Ahora que la verdadera gira está por delante, se siente irreal hacer las maletas después de tanto tiempo. Estoy bastante seguro de que mi banda, mi equipo y yo estaremos muy emocionados de volver a lo que antes de la pandemia llamábamos “lo normal”.

-Viviste alrededor de una década en Argentina, una cuarta parte de tu vida. ¿Qué significa para vos volver a tocar para este público que te adoptó como propio?

-Extraño mucho la Argentina, mis amigos de allá y los conciertos. Estoy súper feliz de poder sentir el amor de mis fans argentinos, reconectarme con ellos y hacer música con mi banda. ¡Espero cantar desde el fondo de mi corazón y pasar un gran rato rockeando!

Electrónica y guitarras

-También aprovechaste el aislamiento para desarrollar tu proyecto “Outlanders”, que desarrollaste durante diez años con el productor electrónico Torsten Stenzel, en el que participan destacados guitarristas como Trebor Rabin, Al Di Meola, Joe Satriani, Jennifer Batten, Steve Rothery, Mike Oldfield, Walter Giardino, Ron “Bumblefoot” Thal, Vernon Reid y Marty Friedman. ¿Cómo nació esta fusión entre tu voz, la electrónica y la identidad de cada guitarrista?

-Estaba escribiendo canciones de rock con Torsten en la isla de Antigua en el Caribe y le pregunté si podíamos probar juntos un proyecto diferente. No sabía nada de la música electrónica, solo había escrito y grabado una canción con el artista alemán Schiller en el pasado, pero eso es todo. A Torsten, que es productor de música electrónica, le gustó la idea, así que le presenté la primera canción del proyecto llamada “Outlanders”.

Inspirada por el álbum electrónico de Alan Parsons “A Valid Path”, especialmente por las canciones “Return to Tunguska” y “L’Arc en Ciel” donde David Gilmour toca la guitarra, me di cuenta que debía hacer algo en esa misma onda. Cuando me puse a revisar lo que realmente existe alrededor, encontré varios proyectos de música electrónica hechos con guitarras y otros con voces, pero la combinación de estos tres elementos, la voz, las guitarras y el fondo electrónico, no lo hallé. Entonces decidí que quería probarlo yo misma.

Tenía una larga lista de guitarristas, así que cuando terminamos el resto de la producción de cada pista, elegí a quién llamar en cada caso. Dependiendo de la canción, el estado de ánimo y lo que estaba buscando, elegí a los guitarristas. Estoy súper feliz y agradecida de que estos increíbles talentos estén involucrados en nuestro proyecto “de amistad”.