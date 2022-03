Zapata tras el golazo: "Nos salió todo, o casi todo, bien"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El “Lasallano” superó a Ateneo por 2 a 0 en el clásico colegial. El “Mono” convirtió anotó de tiro libre para abrir el marcador.

El "Mono" Agustín Zapata abrió la puerta para ir a ganar, en realidad, y acto seguido, aprovechó un tiro libre y con un zapatazo dejó sin chances a Ignacio Lovera, el muy buen arquero de Ateneo.

El equipo del DT, Federico Bonatti no lució a pleno y con más errores que aciertos no alcanzó llegar al descuento.

En la segunda parte y cuando se jugaban 30 minutos, fue Facundo Silvestro el que clavó un fuerte disparo que se metió muy cerca del palo del arco de Ateneo. Otro verdadero golazo para sellar el triunfo. Más allá de los intentos de Inmaculada y el buen trabajo de Pérez, el "1" de La Salle, el descuento nunca llegó y los festejos se instalaron en la tribuna visitante. El marco del público se asoció a la fiesta que arrancó en una tarde espléndida y que finalizó con los últimos rayos del sol.

Cuando finalizó el partido el más buscado fue Agustín Zapata, el capitán del equipo de Mazzoni. Por la definición en el primer gol y por la buena actuación en la primera parte, la figura del partido manifestó: "Le pegué al arco y se metió ahí. Después supimos mantener lo que habíamos conseguido. Por el trabajo y el segundo gol creo que justificamos el triunfo. A mi me gustó el clásico, fue abierto y por momentos bien jugados. Son partidos especiales y la verdad que nos salió todo o casi todo bien", dijo el goleador de La Salle.

Seguidamente, el turno fue para Facundo Silvestro, el otro goleador que marcó y lo festejó con su público: "Fue un triunfo merecido. Creo que hicimos un gran partido y encontramos los espacios para poder marcar. En el segundo tanto me saqué la camiseta porque quería festejarlo así, estaba con bronca porque no se me venía dando y por eso el desahogo. Hoy, todos le quieren ganar a La Salle y por eso debemos duplicarnos para lograr resultados como éste que conseguimos ante Ateneo, el clásico", aseguró Silvestro.

Por último, José Mendoza, el volante central de La Salle, de gran recuperación y buena distribución, calificó el partido de bueno y positivo: "Salió un lindo partido, aguerrido pero con buenas intenciones de juego por parte de ambos. Más allá de los dos golazos hicimos un buen trabajo y tuvimos la precisión que nos faltó en otros partidos. Ante Ateneo demostramos una vez más que estamos para jugarle de igual a igual a cualquiera", dijo un concentrado y trabajador incansable del medio juego en La Salle.

Un párrafo aparte merece la impecable organización de los dirigentes de Ateneo que, de manera conjunta, trabajaron con sus pares de La Salle para que todo esté en orden y el clásico colegial termine en paz y sin un incidente que lamentar.