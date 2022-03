https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 27.03.2022 - Última actualización - 8:21

8:13

Es la primera vez que una lista, en este caso Tate Campeón, impulsa a una mujer como vicepresidenta. Desde aquella niña que le rogaba a Ricardo que la lleve a la cancha, a esta contadora que quiere mantener en alto el linaje del apellido.

Priscila, hija de un ex presidente, quiere hacer historia Tenerello: "Quiero que alguna vez deje de ser noticia que una mujer sea candidata" Es la primera vez que una lista, en este caso Tate Campeón, impulsa a una mujer como vicepresidenta. Desde aquella niña que le rogaba a Ricardo que la lleve a la cancha, a esta contadora que quiere mantener en alto el linaje del apellido. Es la primera vez que una lista, en este caso Tate Campeón, impulsa a una mujer como vicepresidenta. Desde aquella niña que le rogaba a Ricardo que la lleve a la cancha, a esta contadora que quiere mantener en alto el linaje del apellido.

Ya no es aquélla niña que corría por las instalaciones del club o practicaba algún deporte. Ya es la mujer que se recibió de contadora y que sabe muy bien que su apellido pesa en el club. Marcelo Martín decía en la presentación de la lista, al oficializarla como candidata a vicepresidenta, que "ya no es la hija de Ricardo Tenerello, es Priscila Tenerello", como dejando en claro que más allá del apellido está la persona y su capacidad para asumir una función vital, por primera vez en la historia de Unión pues no se recuerdan listas en las que haya existido una mujer en un cargo tan alto.

"Mi primer recuerdo de Unión es cuando estábamos en la quinta y se aproximaba la hora del partido y se iban a la cancha, todos con la camiseta de Unión. A mi me llevaron allá por el 94, cuando tenía 8 años... ¡No les quedó otra alternativa porque les pedía a gritos que me llevaran! (risas)... Creo que fue un partido contra Nueva Chicago. Y ahí se armó un grupito en la platea techada, nos veíamos todos los partidos", cuenta Priscila en el inicio de la charla.

-¿Cuáles son los recuerdos que tenés, de chiquita, cuando tu papá llegó a ser por segunda vez el presidente de Unión luego del gobierno de Néstor Julio Rodríguez?

-¡Las angustias de mi papá!... Sobre todo tengo el recuerdo cuando le tocó tomar el club en el 94 y no se podía armar una comisión directiva. El tuvo que afrontar una situación difícil, con un club en crisis. No era fácil para él.

-¿Y cómo te llegó esta convocatoria y la invitación para que seas una de las vicepresidentas de la lista de Tate Campeón?

-Cuando Marcelo Martín armó el grupo de trabajo, formé parte de una de las comisiones. Soy contadora y creí que podía ayudar desde ese lugar. Con Leonardo Biaggini fuimos parte de esa comisión auditora que se armó y luego nos retiramos porque veíamos que, sin la documentación, cuando fue incautada por el MPA, no se podía seguir adelante. Un día, charlando con Marcelo, me lo propuso al cargo... No sé si decirte que me sorprendió, pero la verdad que me gustó mucho la idea... Eso no te lo puedo negar.

-¿Te imaginás participando del fútbol o vas a trabajar en otras tareas?

-... Me gustaría participar del fútbol, creo que me siento capacitada y máxime con tanta gente capaz y con experiencia en el fútbol como la que tenemos en nuestra lista... La idea que tenemos es la de formar una secretaría de género y diversidad, pero eso no es solamente en el caso de que resultemos electos, sino que es algo que proponemos como proyecto institucional, más allá de las elecciones.

-Se ha dado un avance de la mujer en los clubes de fútbol, ambiente en el que prácticamente todo se reducía a los hombres...

-Mirá, me sentí orgullosa cuando me enteré de que una mujer había resultado electa presidente de un club como Banfield... Nosotros tenemos 7 mujeres en una lista de 35 personas y así completamos ese 20 por ciento que está reglamentado por la ley del deporte y que en la enorme mayoría de los casos, no se cumple. Ojalá con el paso del tiempo se pueda superar ese porcentaje y llegar a un término de igualdad.

-Como contadora y conociendo los números de Unión a grandes rasgos, ¿considerás que es un club viable económicamente?

-No sólo considero que es viable sino que, además, no tiene la necesidad de contar con una chequera generosa de algún dirigente o presidente de turno. Hay que gestionar. Y eso es lo que estamos dispuestos a hacer. Se pueden mejorar notoriamente los ingresos. Un ejemplo claro es el trabajo con la marca Unión y con la indumentaria. Eso puede generar recursos que hoy no están explotados. Lo doy a manera de ejemplo, porque hay muchos ingresos que se pueden mejorar e incorporar, sólo con eso, con gestión.

-¿Y en cuanto a la deuda con el presidente Spahn?

-Respecto de la deuda con el presidente, nosotros vamos a hacer una auditoría para determinar fehacientemente el monto. Somos de la idea que el dirigente que pone plata, la tiene que recuperar y sin perder el valor adquisitivo. Spahn habla de un monto que ronda los 5 o 5 millones y medio de dólares. Y lo que se dice es que la actualización se hizo con los aportes a valores históricos, contabilizando el valor del dólar en el momento del aporte. Por empezar, hubo varios retiros de dinero. Y después, habría que reveer lo resuelto en la asamblea de 2014 porque eso está confuso. Hay que arbitrar los mecanismos de actualización, si es al valor del dólar o del precio de las plateas. El del dólar es muy volátil; el de las plateas quizás no guarde una relación tan directa con la inflación. En fin, es un tema que habrá que resolver y hasta se merece que forme parte de una reforma del estatuto.

-¿Cómo definís el gobierno de Spahn?

-Es muy difícil, al menos para mí, ponerle una puntuación... Si algo veo como deficitario, es la falta de transparencia. Nosotros la hemos mencionado en varias oportunidades. Y muchas veces, esa falta de transparencia está traducida en desorden. Marcelo tiene una frase que me parece muy apropiada. El dice que "el que tiene plata hace lo que quiere, lo que no quiere decir que lo haga bien". Y tiene razón.

-¿Cuál es tu ambición dentro del club, más allá de trabajar ahora por llegar al gobierno de Unión?

-Soy hincha de Unión desde que nací, el club fue mi segundo hogar y quiero servir al club y aportar mi trabajo y mis conocimientos. Mi ambición es que alguna vez deje de ser noticia que una mujer va de candidata. Los clubes de fútbol fueron ámbitos casi exclusivos de hombres y estoy segura de que las mujeres tenemos muchísimas cosas que aportar. Por eso también quiero que se forme esa secretaría, no sólo para seguir integrando a la mujer sino a cualquier otra forma de vida, por eso le pondremos de género y diversidad.

-Serías la primera mujer vicepresidenta en Unión, como tu papá fue el presidente más joven, casi en un mano a mano con Mario Iparraguirre...

-Lo sabía y me lo han comentado...

-¿Por qué se llega a este extremo de que haya cuatro listas pugnando por entrar a la institución?

-... Es una pregunta que no sabría responderte... Mi papá siempre me decía y me dice que Unión le tiene que hacer honor a su nombre, que debe existir y trabajar por la unidad... Es algo que se lo escuché decir en infinidad de situaciones... Hay listas que utilizaron un camino que nosotros no compartimos. No nos gustan algunas formas y creemos que todo tiene que resolverse internamente, arreglar las cosas entre los unionistas y adentro del club. Y respecto del Luis Spahn, en su momento llegó con el club en crisis, pero Unión necesita alternancia, necesita transparencia y también gente con ideas, experiencia y capacidad para gestionar.