El "tate" debutará ante Junior de Barranquilla, al que nunca enfrentó. Eso sí, hay muchos nombres en común entre ambos equipos, empezando por el Loco Álvez.

Su historia con Colombia se reduce a un amistoso con la selección cafetera Aquella despedida de Leopoldo cuando Unión jugó en El Campín El "tate" debutará ante Junior de Barranquilla, al que nunca enfrentó. Eso sí, hay muchos nombres en común entre ambos equipos, empezando por el Loco Álvez. El "tate" debutará ante Junior de Barranquilla, al que nunca enfrentó. Eso sí, hay muchos nombres en común entre ambos equipos, empezando por el Loco Álvez.

Fue en 1975. Quizás para la gran mayoría ha pasado desapercibido, porque en ese año se produjo tal revolución en el fútbol de Unión que todo era posible. Sin ir más lejos, cuando el avión que llegaba a la siesta a Santa Fe posó sus ruedas sobre la pista de Sauce Viejo, se deslizaron las escaleras y bajó el Loco Gatti, todo lo que podía ocurrir después, era factible y ya no quedaba espacio para el asombro.

Entre esas cosas, Unión viajó a Colombia a jugar el único partido en esas tierras de lo que se tenga memoria. Y no fue oficial, pero no por eso dejó de ser importante. Apenas terminado el Metropolitano y a pocos días del inicio del Nacional, Unión conseguía una resonante victoria ante la selección de Colombia, en Bogotá, cuando los cafeteros se preparaban para afrontar la parte final del Sudamericano (hoy Copa América). El mítico "El Campín" fue el escenario de aquél partido, jugado ante 50.000 espectadores y definido por la mínima diferencia, a los 18 minutos del primer tiempo, con un centro de Marchetti que capitalizó Leopoldo Jacinto Luque, convertido en la figura del partido. El equipo colombiano, que era dirigido por Efraín "Caimán" Sánchez, contaba con una de sus más destacadas generaciones: Willington Ortiz, Diego Edison Umaña, Pedro Zape, Jairo Arboleda, Alfonso Cañon, Ponciano Castro y Ernesto Díaz, llevaron días después a la Selección al subcampeonato de América, perdiendo la final ante Perú. Además, por primera vez, dos extranjeros alcanzaron la nacionalidad: el argentino Hugo Horacio Londero (que jugó ante Unión) y el uruguayo Nelson Silva Pacheco. Pero la anécdota no termina allí: ¡Colombia llevaba 22 partidos sin perder y había ganado los últimos 14! Unión fue el culpable de ponerle punto final a aquél invicto, ante una multitud y en un estadio con historia.

Es día, en Unión jugaron Burtovoy; Silguero, Truller, Jáuregui y Merlo; Sacconi, Suñé y Marchetti; Mastrángelo, Luque y Marasco. Luego entró el Lito Bottaniz por Baudillo Jáuregui. Y al regreso, a Leopoldo lo estaban esperando los dirigentes de River -y los de Unión, claro- porque en esos días se produjo la venta más importante, hasta ese momento, del fútbol argentino: la de Luque a River. Unión recibió 750 millones de pesos moneda nacional, más la deuda saldada por la venida de Víctor Alfredo Bottaniz a Santa Fe, por cuyo pase todavía Unión estaba debiendo 30 millones.

Es el antecedente de Unión jugando ante un equipo colombiano, en este caso una selección y bien vale la pena el recuerdo. Pero además, hay varios nombres en común de jugadores que han vestido ambas camisetas, la del Tate y la de Junior de Barranquilla. Uno es presente: Jonathan Alvez, que en 2019 jugó 19 partidos en el Junior y convirtió 2 goles. Y los otros, seguramente despertará recuerdos en el hincha tatengue. Uno de ellos es Héctor Arregui, la "Chancha", que llegó a Unión a principios de la década del 80 luego de haber formado parte de equipos muy importantes del Ferro de Griguol. Otro es Carlos Asprilla, el recio defensor que trajo Daniel Silguero cuando fue entrenador de Unión en aquéllos tiempos de militancia en el ascenso. También Daniel Tilger se puso ambas camisetas, en este caso con un recuerdo más cercano porque estuvo muy cerca de incorporarse a Unión de la mano de Silguero, pero llegó después y cuando el equipo ya estaba en la máxima categoría. Pocos recordarán al uruguayo Jorge Casanova, de efímero paso por Unión. Y ya que estamos -agradeciendo el invalorable apoyo y memoria del amigo Hugo Trédici, siempre atentos a estos datos-, hay un entrenador en común: Salvador Capitano. "Toto" dirigió a Unión cuando se fue Mario Zanabria, a principios de 1999. Y casi como una mueca del destino, luego de haber dejado la conducción técnica de Unión, recibió la propuesta para dirigir a Junior, en 2001.

Junior será el primer rival que tendrá Unión en este nuevo camino internacional que iniciará en breve. Cuando le toque viajar a Barranquilla, en la última fecha, se va a encontrar con un clima que nadie desconoce: calor y humedad. Cualquier parecido con Santa Fe, es pura coincidencia.

Con Patronato

"Pedimos jugar jueves o viernes, pero es lo que deben haber pedido todos", comentó una fuente consultada por El Litoral, respecto del día de disputa del encuentro ante Patronato, en Paraná, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional. Unión estará debutando el miércoles 6 de abril, así que es posible que eviten ponerlo el jueves, pero viernes o sábado sería la opción. Luego, a Unión no le quedará otra que jugar el sábado 9 ante Newell's. El 10 son las elecciones en el club y el 12 hay que jugar en Bolivia.